Nükhet Duru

-
Sakın sönmesin o parıltı
O gözlerinde yanan ışık
Mutluluğun bedeli sendedir
Umut, yeniden doğmak demektir
***
Bugün geç kalmış sayılmazsın
Geçmişi silip atmalısın
Beni iyi dinle arkadaşım
Hayatı umutlarda bulacaksın
***
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
***
Dostça "merhaba" de her gittiğin yerde
Hayat dostlukla başlar
Hayat umutla başlar
Hayat sevgiyle başlar
***
Sakın sönmesin o parıltı
O gözlerinde yanan ışık
Mutluluğun bedeli sendedir
Umut, yeniden doğmak demektir
***
Bugün geç kalmış sayılmazsın
Geçmişi silip atmalısın
Beni iyi dinle arkadaşım
Hayatı umutlarda bulacaksın
***
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
***
Dostça "merhaba" de her gittiğin yerde
Hayat dostlukla başlar
Hayat umutla başlar
Hayat sevgiyle başlar
-
Gün olur da belki bir gün benden bıkarsan
Gün gelir de hani bu evden çıkıp gidersen
Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden
Geriye bir şey isterim sen ayrılırken
Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır
Senden...
***
Beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem ayrılırken
Bana bir tek beni bırak ne olur
Gerisi senin olsun...
Senin olsun...
***
Bir başka alem seni benden alırsa
Bir başkasına olur ha aşık olursan
Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden
Geriye bir şey isterim sen ayrılırken
Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır
Senden...
***
Beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem ayrılırken
Bana bir tek beni bırak ne olur gerisi senin olsun
Senin olsun..
-
Beni en güzel günümde
Sebepsiz bir keder alır
Bütün ömrümün beynimde
Acı bir tortusu kalır
***
Anlayamam kederimi
Bir ateş yakar tenimi
İçim dar bulur yerini
Gönlüm dağlarda dolanır
***
Ne bir dost, ne bir sevgili
Dünyadan uzak bir deli
Beni sarar melankoli
Beni sarar melankoli
***
Ne bir dost, ne bir sevgili
Dünyadan uzak bir deli
Beni sarar melankoli
Beni sarar melankoli
***
Ne kış ne yazı isterim
Ne bir dost yüzü isterim
Hafif bir sızı isterim
Ağrılar, sancılar gelir
***
Yanıma düşer kollarım
Görünmez olur yollarım
En sevgili emellerim
Önüme ölü serilir
***
Ne bir dost, ne bir sevgili
Dünyadan uzak bir deli
Beni sarar melankoli
Beni sarar melankoli
***
Ne bir dost, ne bir sevgili
Dünyadan uzak bir deli
Beni sarar melankoli
Beni sarar melankoli
-
Anılar aklıma geldikçe bakarım geçmişe
Nasıl o yıllar gelip geçmiş delice?
Anılar sıra sıra benim karşımda
***
Anılar aklıma geldikçe gülerim kendime
Nasıl bir hayat yaşamışım ben diye
Anılar dizilmişler, şimdi hepsi yanımda
Merak edip nasılım diye
***
Anılar hey anılar
Size borcum yok artık anılar
En güzel yıllarımı verdim hepinize, hepinize
***
Anılar aklıma geldikçe şaşarım kendime
Neler, neler görmüşüm ben o günlerde
Anılar koşuştular, hepsi hesap pеşinde
Dikkatleri benim üstümdе
***
Anılar hey anılar
Size borcum yok artık anılar
En güzel yıllarımı verdim hepinize, hepinize
***
Anılar
Anılar koşuştular, hepsi hesap peşinde
Dikkatleri benim üstümde
***
Anılar hey anılar
Size borcum yok artık anılar
En güzel yıllarımı verdim hepinize, hepinize
***
Anılar, anılar
Size borcum yok artık anılar
En güzel yıllarımı verdim hepinize, hepinize
Güle güle anılar
***
Hey, hey anılar
-
Bir mektup yazdım sana bir resim, bir çiçek
Bir de gözyaşı var içinde
Bir mektup yazdım sana ellerim, gözlerim
Bütün umutlarım içinde sevgilim
***
Aç bak ne çok özlemişim seni
İçimde bir nefes gibi
Aç bak nasıl saklamışım seni
İçimde bir nefes gibi
Aç bak ne çok özlemişim seni
İçimde bir nefes gibi
Aç bak nasıl saklamışım seni
İçimde bir nefes gibi
***
Bir mektup yazdım sana rengimiz sesimiz
Birde şarkımız var içinde
Bir mektup yazdım sana bir ömür bir hayat
Kendimi gönderdim içinde sevgilim
***
Aç bak ne çok özlеmişim seni
İçimde bir nefеs gibi
Aç bak nasıl saklamışım seni
İçimde bir nefes gibi
Aç bak ne çok özlemişim seni
İçimde bir nefes gibi
Aç bak nasıl saklamışım seni
İçimde bir nefes gibi
***
İçimde bir nefes gibi
İçimde bir nefes gibi
-
Bir zamanlar hatırlarsan
Nasıl olduysa şansıma
Şu kapımızı çalmıştın sen
Üşümüştün sokaklarda
Üşümüştün sokaklarda
***
O gün bugündür evimizde
Misafir kaldın bizimle
Şimdi artık sen gidiyorsun
Vedalaşıp hepimizle
Vedalaşıp hepimizle
***
Al beni de yanına
Çok alışmışım sana
Al beni de yanına
***
Bırakma beni burada
Yalnız başıma
Bomboş bi' insanım
Sen olmayınca
Hayat yolunda
***
Soframızda yerin oldu
Dertleşirdik hep seninle
Ama gün geldi, gidiyorsun
Tokalaşıp hepimizle
Tokalaşıp hepimizle
***
Ellerimi uzattım bak
Tıpkı ilk geldiğin gün gibi
Gözlerime bak, anla beni
Sevdim seni deli gibi
Sevdim seni deli gibi
***
Al beni de yanına
Çok alışmışım sana
Al beni de yanına
***
Bırakma beni burada
Yalnız başıma
Bomboş bi' insanım
Sen olmayınca
Hayat yolunda
***
Bırakma beni burada
Yalnız başıma
Bomboş bi' insanım
Sen olmayınca
Hayat yolunda
***
Al beni de yanına
Çok alışmışım sana
Al beni de yanına
-
Yıllar yılı onun bunun sözlerine inanmaktan
Doğru mu acaba, yanlış mı acaba?
Anlayamadım gerçekleri
Doğru mu acaba, yanlış mı acaba?
Tanıyamadım ben kendimi
***
Canım yandı, canım yandı
Herkesin derdine canım yandı
Canım yandı, canım yandı
Herkesin keyfine canım yandı
***
Senelerdir hiç aklımdan geçmemişti bu sorular
Dostum mu acaba, düşmanım mı yoksa?
Anlayamadım gerçekleri
Dostum mu acaba, düşmanım mı yoksa?
Bilemedim ben sevenleri
***
Canım yandı, canım yandı
Herkesin derdine canım yandı
Canım yandı, canım yandı
Herkesin keyfine canım yandı
***
Canım yandı, canım yandı
Herkesin derdine canım yandı
Canım yandı, canım yandı
Herkesin keyfine canım yandı
-
Başını dayamış yanındakinin omuzuna
Yorgun argın sahne arkasında
Gözleri dalgın ter damlalarında
Biraz önceki alkışlar çok uzaklarda
***
Sanırsın demin o değildi sahnede devleşen, başka biriydi
Kırmızı, yeşil ışıklarda az önce koskoca bir senfoniydi o
***
Bilmezler ki her gece arka sokağa açılan kapıdan
Bilmezler ki yüzüne çarpan her karanlıktan
Ölümsüz sanılan sanatçı anlar bir günün daha gittiğini
Alkışlar ve ışık dolu yaşantısından
***
Sanırsın demin o değildi sahnede devleşen, başka biriydi
Kırmızı, yeşil ışıklarda az önce koskoca bir senfoniydi o
Bilmezler ki her gece arka sokağa açılan kapıdan
Bilmezler ki yüzüne çarpan her karanlıktan
Ölümsüz sanılan sanatçı anlar bir günün daha gittiğini
Alkışlar ve ışık dolu yaşantısından
***
Sanırsın demin o değildi sahnede devleşen, başka biriydi
Kırmızı, yeşil ışıklarda az önce koskoca bir senfoniydi
Sanırsın demin o değildi sahnede devleşen, başka biriydi
Kırmızı, yeşil ışıklarda az önce koskoca bir senfoniydi
-
Güneş, çok uzaklarda soluk donuk yabancı gibi
Isıtmıyor, ısıtmıyor, ısıtmıyorsun
Güneş, görünsen bile cılız zayıf çocuklar gibi
Güldürmüyor, güldürmüyor, güldürmüyorsun
***
Dol içimize, ısıt, yak bizi güneş
Öylesine özledik ki seni
Dol içimize, ısıt, yak bizi güneş
Renklerini ver kalplerimize
***
Güneş, kendi köşende suskun yalnız kediler gibi
Oynamıyor, oynamıyor, oynamıyorsun
Güneş, görünsen bile çatlak kuru çeşmeler gibi
Doldurmuyor, doldurmuyor, doldurmuyorsun
***
Dol içimize, ısıt, yak bizi güneş
Öylesine özledik ki seni
Dol içimize, ısıt, yak bizi güneş
Renklerini ver kalplerimize
Dol içimizе, ısıt, yak bizi güneş
Öylesine özlеdik ki seni
Dol içimize, ısıt, yak bizi güneş
Renklerini ver kalplerimize
***
Dol içimize, ısıt, yak bizi güneş
Öylesine özledik ki seni
-
Uzun yollar katetmişim
Yalın ayak dolaşmışım
Sokaklarda üşümüşüm
Yalnız kalıp bir başıma yaşamayı öğrenmişim
***
Gerisi vız gelir bana güzelliğe inanmışım
Sevenlere bağlanmışım gerisi vız gelir bana
Sofra kurmuşum dostlarıma içki sundum düşmanlarıma
Şu kalbimi açmışım ben insanlara
***
Bazı günler ağlamışım
Gülmesini unutmuşum
Neler görüp yutkunmuşum
Gözyaşımı saklamışım
Selam verip borçlanmışım
***
Gerisi vız gelir bana güzelliğe inanmışım
Sevenlere bağlanmışım gerisi vız gelir bana
Sofra kurmuşum dostlarıma içki sundum düşmanlarıma
Şu kalbimi açmışım ben insanlara
***
Paraları kimi zaman savurmuşum rüzgarlara
Hastalanıp kimi zaman borçlanmışım bir doktora
Ben gene de yılmamışım
***
Gerisi vız gelir bana güzelliğe inanmışım
Sevenlere bağlanmışım gerisi vız gelir bana
Sofra kurmuşum dostlarıma içki sundum düşmanlarıma
Şu kalbimi açmışım ben insanlara
***
Gerisi vız gelir bana güzelliğe inanmışım
Sevenlere bağlanmışım gerisi vız gelir bana
Sofra kurmuşum dostlarıma içki sundum düşmanlarıma
Şu kalbimi açmışım ben insanlara
-
Yollarını gözlediğim
Gözlerini özlediğim
Neredesin, bir haber ver
Düşünürüm kahrolurum
Sorulursun yutkunurum
Neredesin, bir haber ver
***
Haykırıyorum her anımda
Kahroluyorum yalnızlığa
İnsaf kalmamış şu dünyada
Her çare boşuna
***
Haykırıyorum her anımda
Kahroluyorum yalnızlığa
İnsaf kalmamış şu dünyada
Her çare boşuna
***
Ben güzeli sende sezdim
Gönül verdim seni seçti
Hasret kaldım
Bir umut ver
***
Kararıyor bütün dünyam
Güneşimdin bana doğan
Görmez oldum
Bir ışık ver
***
Haykırıyorum her anımda
Kahroluyorum yalnızlığa
İnsaf kalmamış şu dünyada
Her çare boşuna
***
Haykırıyorum her anımda
Kahroluyorum yalnızlığa
İnsaf kalmamış şu dünyada
Her çare boşuna
***
Haykırıyorum her anımda
Kahroluyorum yalnızlığa
İnsaf kalmamış şu dünyada
Her çare boşuna
***
Haykırıyorum her anımda
Kahroluyorum yalnızlığa
İnsaf kalmamış şu dünyada
-
Zamansız dalmışım karanlıklara
Kararan gönlümü alın yıldızlar
Beni de götürün aydınlıklara
Yıldızlara, yıldızlar
***
Görmeyen sarhoş, sarhoş gözlerim
Ne zaman getirdin mavilikleri?
Nerede aydınlık gören gözlerim
Gözlerim, ah gözlerim
***
Zaman mı tükendi?
Neden durdu saatler?
Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım
Gülmeyin halime kardeş yıldızlar
Aydınlık bulmak için bakışır, bakışır
***
Zaman mı tükendi?
Neden durdu saatler?
Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım
Gülmeyin halime kardeş yıldızlar
Aydınlık bulmak için bakışır, bakışır
***
Zamansız dalmışım karanlıklara
Kararan gönlümü alın yıldızlar
Beni de götürün aydınlıklara
Yıldızlara, yıldızlar
***
Görmeyen sarhoş, sarhoş gözlerim
Ne zaman getirdin mavilikleri?
Nerede aydınlık gören gözlerim
Gözlerim ah, gözlerim
***
Zaman mı tükendi?
Neden durdu saatler?
Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım
Gülmeyin halime kardeş yıldızlar
Aydınlık bulmak için bakışır, bakışır
***
Zaman mı tükendi?
Neden durdu saatler?
Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım
Gülmeyin halime kardeş yıldızlar
Aydınlık bulmak için bakışır, bakışır
-
Herkes toplanmış
Bayram yerinde geziniyorlar
Elde simitler
Küçük çocuklar itişiyorlar, gülüyorlar
***
Hava güneşli
Herkes eş, ahbap, dost selamlıyor
Kızlar neşeli
Delikanlılar bayram ediyor, gülüşüyor
***
Cambaz ip üstünde oynuyor
Cambaz ip üstünde ağlıyor
Hayat ip üstünde geçiyor
Hayat her an gidip geliyor
***
Cambaz ip üstünde oynuyor
Cambaz ip üstünde ağlıyor
Hayat ip üstünde geçiyor
Hayat her an gidip geliyor
***
Herkes toplanmış
Bayram yerinde geziniyorlar
Elde simitler
Küçük çocuklar itişiyorlar, gülüyorlar
***
Hava güneşli
Herkes eş, ahbap, dost selamlıyor
Kızlar neşeli
Delikanlılar bayram ediyor, gülüşüyor
***
Cambaz ip üstünde oynuyor
Cambaz ip üstünde ağlıyor
Hayat ip üstünde geçiyor
Hayat her an gidip geliyor
***
Cambaz ip üstünde oynuyor
Cambaz ip üstünde ağlıyor
Hayat ip üstünde geçiyor
Hayat her an gidip geliyor
***
Cambaz ip üstünde oynuyor
Cambaz ip üstünde ağlıyor
Hayat ip üstünde geçiyor
Hayat her an gidip geliyor
***
Cambaz ip üstünde oynuyor
Cambaz ip üstünde ağlıyor
Hayat ip üstünde...
-
Bir zaman bakıp, bakıp
Seyrine doyamadığım
Şimdi gurbette bırakıp
Sesini duyamadığım
***
Akıtıp gözüm yaşını
Hatırlarım gülüşünü
Kıvırcık saçlı başını
Göğüsüme koyamadığım
***
Evde kapanıp kaldın mı
Seyrana çıkıp güldün mü
Başkalarının oldun mu
***
Benimsin, benimsin diyemediğim
Benimsin, benimsin diyemediğim
***
Dik yamaçların selesin
Sen benden daha delisin
Şimdi kimlerin kulusun?
Başını eğemediğim
***
Nasıl vurgunum bilirdin
Niçin benden yüz çevirdin?
Kimlerin koynuna girdin?
Öpmeğe kıyamadığım
***
Evde kapanıp kaldın mı
Seyrana çıkıp güldün mü
Başkalarının oldun mu
***
Benimsin, benimsin diyemediğim
Benimsin, benimsin diyemediğim
-
Bu yol korkaklar için değildir
Bu sulardan her baba yiğit içemez
Bu köprüden benim diyen geçemez, geçemez
***
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
***
Yumuşak bir yürek gerek
Sevgi kadar derin gözler
Yumuşak bir yürek gerek
Sevgi kadar derin gözler
İnançlı bir bilek gerek
***
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
***
Sen okyanus mavisine uzaksın
Açılmadan yaşar gidersin, korkaksın
Benim için herkes gibi
Her yerdeki insansın
***
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
***
Alınmanı istemem darılman üzer beni
Sana yalan söyleyemem tabi hep sevdim seni
Sen de sığ suları sen de martıları
Açık denizden habersiz balıkları ortalama insanı
Geçemeyeceğim köprüleri, düşleyemeyeceğim mavileri
Sen de korkaklığı sevdin, sen de sevgisizliği sevdin
***
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
***
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
İyi oldu gelmediğin
-
Ner'de o eski şarkılar?
Yanıp, yıkılan yalılar
Körfezde ki dalgın suda
Gizli kalmış şarkılar
***
Nasıl sevmiş kim bilir
Unutmamış adını
Haykırmış çığlık, çığlık
Nerden sevdim ah zalim kadını?
***
Aşk olmadan, meşk olmaz
Demiş, çalmış, söylemiş
Bir çift siyah göz için
Ömür boyu beklemiş
***
Aşk olmadan, meşk olmaz
Demiş, çalmış, söylemiş
Bir çift siyah göz için
Ömür boyu beklemiş
***
Ner'de o eski şarkılar?
Bir bahar akşamı diye başlar
Sevgiliye siz diye
Saygı dolu şarkılar
***
Ah, benim bahtı, yarim
Gönlümün tahtı, yarim
Yüzünde göz izi var
Sana kim baktı, yarim?
***
Aşk olmadan, meşk olmaz
Demiş, çalmış, söylemiş
Bir çift siyah göz için
Ömür boyu beklemiş
***
Aşk olmadan, meşk olmaz
Demiş, çalmış, söylemiş
Bir çift siyah göz için
Ömür boyu beklemiş
-
Büyümeye bu özlem, bu özenti niye çocuk?
Sen daha çok küçüksün, dünyaysa çok büyük
Bütün renkleri pembe
Siyahlarsa senden uzak
Düştüğün için ağlama bu düşüş, düşüş değil
Ellerin kirliyse üzülme
Yüzük ak, yüreğin pak, ya
Bütün renklerin pembe
Siyahlarsa senden uzak
***
Hiç büyümeye özenme çocuk
Bir büyürsen, bir daha küçülemezsin
Ah insanlar büyürken küçülür
Üstü temizlendikçe, içi kirlenir
***
Eli kirliyse, ne olur?
Oyuncak kırıldıysa ne çıkar?
Büyü de gör kalbini, nasıl kırar eller
Bir anlık zevkleri için, bir ömrü nasıl zindan ederler
***
Hiç büyümeye özenme çocuk
Bir büyürsen, bir daha küçülemezsin
Ah insanlar büyürken küçülür
Üstü temizlendikçe, içi kirlenir
***
Büyümeye özenme çocuk
İnsanlar büyürken küçülürler
İnsanlar büyürken küçülürken
Üstleri temizlendikçe, içleri kirlenir
Para denir, şöhret denir, aşk denir
Bütün iyilikler menfaatler de erir
***
Hiç büyümeye özenme çocuk
Bir büyürsen, bir daha küçülemezsin
Ah insanlar büyürken küçülür
Üstü temizlendikçe, içi kirlenir
-
İşlemeyi bilene, verimli toprak gibi kadınım
Almasını bilene, yediveren gülü gibi kadınım
Sevince yatağına sığmayan, dere gibi kadınım
Duyarsız olana, çözülmez bilmece gibi
Kadınım, kadınım, kadınım
***
İşlemeyi bilene, verimli toprak gibi kadınım
Almasını bilene, yediveren gülü gibi kadınım
Sevince yatağına sığmayan, dere gibi kadınım
Duyarsız olana, çözülmez bilmece gibi
Kadınım, kadınım
***
Kim demiş ki kadınlar anlaşılmaz diye?
Kim demiş kadınlar deniz gibidir diye?
Yürekten bakmayan erkekler herhalde
***
Kim demiş ki kadınlar anlaşılmaz diye?
Kim demiş kadınlar deniz gibidir diye?
Yürekten bakmayan erkekler herhalde
***
Dolup, dolup taşan üzülmekle tükenmeyen kadınım
Düğümleri sabırla yavaşça çözerim, ben kadınım
Görmezsem de aldatanı hissederim, çünkü kadınım
Sormasalar derdimi söylemem gülümserim kadınım, kadınım
***
Kim demiş ki kadınlar anlaşılmaz diye?
Kim demiş kadınlar deniz gibidir diye?
Yürekten bakmayan erkekler herhalde
***
Kim demiş ki kadınlar anlaşılmaz diye?
Kim demiş kadınlar deniz gibidir diye?
Yürekten bakmayan erkekler herhalde
-
Ayrılmadan evvel güzel sevgilim
Bütün ıstırabı hep bana yükle
Ne diyecektim, tutuldu dilim
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
***
İster kaldırıp at solmuş gül gibi
İster sen de davran bana el gibi
Kökünden koparıp götür sel gibi
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
***
Elbet ah deyince şaşırdım birden
Kalbim kopacaktı ah sanki yerinden
Armağan olsun sana içimden
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
***
Ayrılmadan evvel güzel sevgilim
Bütün ıstırabı hep bana yükle
Ne diyecektim, tutuldu dilim
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
-
Takalar geçiyor allı yeşilli
Takalar geçiyor dümenleri lâzlı
Takalar geçiyor en nazlı
Yelkenlilerden de güzel
***
Güvenli sularda işsiz dönenen
Gezi yelkenlerinden çok duyarak denizi
Takalar geçiyor enginlere
Yamalı göğsünü gere gere
***
Takalar geçiyor yükle yürekle
Takalar geçiyor emekle dolu
Günlük güneşlik kıyılarından kopmuş
Denizlerde Anadolu
***
Kıyılar kadın olmuş
Açılır gider erkeği
Takalar takalar toprağın
Denizde çarpan yüreği
-
Dur, dur yetişir bunca keder elem
Dur, dur yetişir bunca keder elem
Dostlar kenetlensin şimdi bu eller
Dostlar kenetlensin şimdi bu eller
***
İçimizde bir sevinç, bir umut var
Şarkımızda dostluğa bir davet var
Size, size, size sesleniyoruz
Size, size, size sesleniyoruz
***
Merhaba dost insanlar, hello hello
Yürekliyiz el ele, bonne chance, viva e ciao
Hayatı yudum yudum içelim hep birlikte
Hedefimiz insanların mutluluğu elbette
Haydi hep birlikte söyleyin bizimle
***
Dur, dur yetişir bunca keder elem
Dur, dur yetişir bunca keder elem
Dostlar kenetlensin şimdi bu eller
Dostlar kenetlensin şimdi bu eller
***
İçimizde bir sevinç, bir umut var
Şarkımızda dostluğa bir davet var
Size, size, size sesleniyoruz
Size, size, size sesleniyoruz
***
Merhaba dost insanlar, hello hello
Yürekliyiz el ele, bonne chance, viva e ciao
Hayatı yudum yudum içelim hep birlikte
Hedefimiz insanların mutluluğu elbette
Haydi hep birlikte söyleyin bizimle
***
Dur, dur yetişir bunca keder elem
Dur, dur yetişir bunca keder elem
Dostlar kenetlensin şimdi bu eller
Dostlar kenetlensin şimdi bu eller