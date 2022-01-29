Nükhet Duru

Her Yer Gökkuşağı Ft. Mehmet Erdem Hiç eskimedi hatıran Hiç azalmadı özlemin Tek bir günüm yok ki anmadan Çocuksu hayallere dalmadan *** Yan sokaktaydı taş eviniz Bir pazar günü taşınıp gittiniz İlk elvedam ilk gözyaşım İlk defa çaresiz kalakalmam *** Ne zaman ki aklıma düşer her yer gökkuşağı Başlar yüreğimde yine ah o masumiyet çağı Gülümserim güller açar yeniden dudaklarımda Çınlar kulağımda yine şarkımızın nakaratı *** La-la-la-la-la la-la-la la-la-la *** Sen hep çaresindir bana Ne zaman bir sıkıntıda olsam İlk aşkım ilk hayal kırıklığım İlk isyanım ilk ayaklanmam *** Ne zaman ki aklıma düşer her yer gökkuşağı Başlar yüreğimde yine o masumiyet çağı Gülümserim güller açar yeniden dudaklarımda Çınlar kulağımda yine şarkımızın nakaratı *** La-la-la-la-la la-la-la la-la-la

Dikine Dikine Hadi şimdi kolaysa ayıkla pirincin taşını Dön diyorsun, İki gözüm iki çeşme, mümkünü yok Fizikte boşluk yoktur dedim güzelim Dedim sana, bak bi' gün ben üzerim Demek ki neymiş satmayacaksın yoldaşını *** Dinlemedin dinlemedin Hep gittin burnunun dikine dikine Dinlemedin dinlemedin Hay senin afrana, tafrana, egona, kibrine ay *** Dünya kuruldu kurulalı beri aşkın huyu bu Aşamadı gitti ne zır cahili ne en olgunu Kaçan kovalanır adetten Ta Havva ile Adem'den Bıkmadan usanmadan oynuyor bu oyunu *** Dinlemedin dinlemedin Hep gittin burnunun dikine dikine Dinlemedin dinlemedin Hay senin afrana, tafrana, egona, kibrine *** Dinlemedin dinlemedin Hep gittin burnunun dikine dikine Dinlemedin dinlemedin Tüh senin kalıbına, kıyafetine, stiline *** Hem girdin gizli bahçeme Hem çiçeklerimi tarumar ettin Valla gidiyorum hakime Şikayetçiyim senden *** Hem girdin gizli bahçeme Hem çiçeklerimi tarumar ettin Valla gidiyorum hakime Şikayetçiyim senden *** Dinlemedin dinlemedin Hep gittin burnunun dikine dikine Dinlemedin dinlemedin Hay senin afrana, tafrana, egona, kibrine

Hicran Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle bana böyle *** Bu yalancı bahar kandırdı hepimizi Tam yeşermiştik bastırdı bir kış bir kar Yandı dallarda erken beyazlar Buz tuttu kalpte düşlenen yazlar *** Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle Meğer kaderimizmiş en sevdiğimiz beste Toplan toplan git yeniden yeniden başla Gitmek her gün ölüme daha da benzemekte *** İlk önce çokluğun sonra yokluğun Zulmün zorluğun aklımı zorlar Yandı dallarda erken beyazlar Buz tuttu kalpte düşlenen yazlar *** Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle Meğer kaderimizmiş en sevdiğimiz beste Toplan toplan git yeniden yeniden başla Gitmek her gün ölüme daha da benzemekte *** Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle Meğer kaderimizmiş en sevdiğimiz güfte Toplan toplan git nereye nereye kadar Gitmek her gün ölüme daha da benzemekte

Sizli Bizli Kıvırcık saçların memleketim kokardı senin Düz ovam yüksek yaylam Hem Egem hem Akdeniz'im *** Sildim koskoca maziyi düştüm yollarına Hiç acımadın yıllarıma şimdi kimsesizim *** Yaralandım, paralandım gurbet ellerde Sevdalı başım büyük belada Ben sana ne yandım *** Baştan ayağa iner sancı gizli, gizli, gizli, gizli Biz nasıl olduk iki yabancı sizli bizli, sizli bizli *** Baştan ayağa iner sancı gizli, gizli, gizli, gizli Biz nasıl olduk iki yabancı sizli bizli, sizli bizli Yaralandım, paralandım gurbet ellerde *** Sevdalı başım büyük belada Ben sana ne yandım *** Baştan ayağa iner sancı gizli, gizli, gizli, gizli Biz nasıl olduk iki yabancı sizli bizli, sizli bizli *** Baştan ayağa iner sancı gizli, gizli, gizli, gizli Biz nasıl olduk iki yabancı sizli bizli, sizli bizli

Milyoner Eller konuşsun dursun bana ne Ben hep bildiğimi okudum Hayat benim hayatım kime ne Meteliğe bomba atarım *** Neden hep yarında bu insanlar Yaşanmamış bir bahar söyle neye yarar *** Bir milyoner gibi Göze aldım her şeyi harcadım gençliğimi *** Bir milyoner gibi harcadım gençliğimi İnan her anına değdi *** Neydi beni yollara düşüren O bilinmedik tuhaf denklem Neydi bu hayatın anlamı neydi Aklıma gelip gelip giden *** Dönüşü yok bu gidişin bu bir deprem Rastgele atılmışız dünyaya her şey tesadüfen *** Bir milyoner gibi Göze aldım her şeyi harcadım gençliğimi *** Bir milyoner gibi harcadım gençliğimi İnan her anına değdi *** Bir milyoner gibi... Aaaa Bir milyoner gibi... Aaaa Bir milyoner gibi... Aaaa Bir milyoner gibi... *** Bir milyoner gibi Göze aldım her şeyi harcadım gençliğimi *** Bir milyoner gibi harcadım gençliğimi İnan her anına değdi

Başka Hayat bıraktığın yerdeyim bak oysa sen ay kadar uzak göğsümde uyuyan başka yaşadığın başka hayat *** üstelik utanmıyorum unutuldum unutmuyorum gülüp geçse cümle alem inadına seviyorum *** değişmedim değişemem değişmek istemiyorum kavuşmak değildir aşk kavuşmamaktır biliyorum *** kim bilir kim daha akıllı korka korka yaşanır mı yalan olsa yürek hala sevdaya adanır mı *** İtiraf et aşk esastır istersen en dibe bastır Küllerinden doğar her gün her ölü bir süre yastır *** Üstelik utanmıyorum Unutuldum… Unutmuyorum Gülüp geçse cümle alem inadına seviyorum *** Değişmedim değişemem değişmek istemiyorum Kavuşmak değildir aşk kavuşmamak biliyorum *** Kim bilir kim daha akıllı korka korka yaşanır mı Kaçış olsa yürek hala sevdaya adanır mı *** Kim bilir kim daha akıllı korka korka yaşanır mı Kaçış olsa yürek hala sevdaya adanır mı

Ceylan Ah yüreğim de dört nala atlar Atların sağrısında kanatlar Sağ yanım boydan boya Mezopotamya Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar *** Sağ yanım boydan boya Mezopotamya Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar *** Gözlerime astılar seni Ceylanım kör oldum ben Ne havan topu ne mermi senle vuruldum ben Gözlerime astılar seni Ceylanım kör oldum ben Ne havan topu ne mermi senle vuruldum ben *** Ah gözümün yaşı sel Selanik Diyarbekire bi türkü selalık Gezme Ceylan bu dağlarda gezme Gece gerdanlık gündüz mezarlık Gezme Ceylan bu dağlarda gezme Gece gerdanlık gündüz mezarlık *** Gözlerime astılar seni Ceylanım kör oldum ben Ne havan topu ne mermi senle vuruldum ben Gözlerime astılar seni Ceylanım kör oldum ben Ne havan topu ne mermi senle vuruldum ben

Tam Zamanında Tam zamanında tutarsın elini sevdiğinin Okşarsın yüzünü tam zamanında Tam zamanında gidersin peşinden hayallerin Dönersin geriye tam zamanında *** Tam zamanında kesip atmalısın acımadan Çekip gitmelisin can yaktığında Tam zamanında çığlık atmalısın haksızlığa Dimdik durmalısın vurulduğunda *** Ah bu alacakaranlıkta Yüreğinden başka yolun yok Ah bu rahatsız uykulardan Affetmezsen kendini rahat yok huzur yok *** Zor zamanında affetmelisin kardeşini Kucaklamalısın anne tadında Tam zamanında öğretmelisin kendine Yumruk atmayı demir tavında *** Ah bu alacakaranlıkta Yüreğinden başka yolun yok Ah bu rahatsız uykulardan Affetmezsen kendini rahat yok huzur yok *** Zor zamanında affetmelisin kardeşini Kucaklamalısın anne tadında Tam zamanında öğretmelisin kendine Yumruk atmayı demir tavında *** Zor zamanında affetmelisin kardeşini Kucaklamalısın anne tadında Tam zamanında öğretmelisin kendine Yumruk atmayı demir tavında Tam zamanında...

Bu Gece Beni Düşün Bu gece beni düşün Gözlerin bulutlansın Sırtlan karanlık altında koyup gittiğini Düşün ki ciğerin yansın *** Ben her gece sendeyim Bir gece de sen düşün Dün gibi hatırımda saçlarını okşarken O gamzeli gülüşün *** Sen beni unutamazsın Ellere satamazsın Kaçmak o kadar kolay mı? Kendini aldatamazsın *** Bu gece beni düşün yâr Seni özleyen biri var Bu gece beni düşün yâr Seni bekleyen biri var *** Bu gece beni düşün Yeminlerin utansın Pişmanlığın namlusu bu gece ansızın Yüreğine dayansın *** Bu gece beni düşün Duvarların ardında Hâlâ resmin duruyor ve pulsuz mektupların Yastığımın altında *** Sen beni unutamazsın Ellere satamazsın Kaçmak o kadar kolay mı? Kendini aldatamazsın *** Bu gece beni düşün yâr Seni özleyen biri var Bu gece beni düşün yâr Sana yanan biri var *** Bu gece beni düşün yâr Seni özleyen biri var Bu gece beni düşün yâr Sana yanan biri var

Çocukluk İşte Karışık içinden çıkamadım Öyle bir bilmece ki çözemedim Çok itirazım vardı dile dökemedim *** Düşmanım gibi peşimde Ne amansız bir takip bu İçimde bir doğrucu hiç huzur bulamadım *** Gamsız bir çocuktum daha dün ne kadar kolaydı Çocukluk işte hayat tozpembe bir kök boyaydı *** Karanlık bir miras gibi Suçluluk düşmez yakamdan Kırdığım kalplerden kırılan Kalbimden mi bunca ağır anı *** Kim işleyebilir bu kadar suç Kim hak edebilir bunca cezayı Hiç bu kadar incitilmemişti Hani aşk kurtaracaktı dünyayı *** Gamsız bir çocuktum daha dün ne kadar kolaydı Çocukluk işte hayat tozpembe bir kök boyaydı *** Karanlık bir miras gibi Suçluluk düşmez yakamdan Kırdığım kalplerden kırılan Kalbimden mi bunca ağır anı *** Kim işleyebilir bu kadar suç Kim hak edebilir bunca cezayı Hiç bu kadar incitilmemişti Hani aşk kurtaracaktı dünyayı

De bana güzel bir şey söyle içinde bir umut olsun gözlerim değilse de kalbim inanadursun *** dün akşam çok yağmur yağdı gelemedim üzgünüm de aklım sende kaldı amma arayamadım de *** kapılarda durma öyle gir içeri sarıl bir şöyle gel seni bir öpeyim de *** tamam gülüm biraz sabır sensiz yaşanmıyor de sen ağlarken buralardan gidemedim bir yere *** kapat bütün kapıları ayrılık girmesin içeri de bugünleri bekledim az mı özledim de *** ne eskidin ne eksildin yerin belli içimde yolcu ettim düşlerimi peşindeyim de *** dün akşam çok yağmur yağdı gelemedim üzgünüm de Ankara'dan abim geldi arayamadım de *** kapılarda durma öyle gir içeri sarıl bir şöyle gel seni bir öpeyim de *** tamam gülüm biraz sabır sensiz yaşanmıyor de sen ağlarken buralardan gidemedim bir yere *** kapat bütün kapıları ayrılık girmesin içeri de bugünleri bekledim az mı özledim de de de de de

Rüşvet Teninin sesini dinlersen eğer Hıçkırık olur o an öpüşler Yalnızlık birazda sevdaya benzer Acıya damgalar vurur geceler *** Ellerim söndürür yanan tenini Gözlerim düğümler kirpiklerini Göremez olursun hayallerini Elvedasız gitmiş bizden gidenler *** Yüreğim sağır sultan şimdi Ödedim sevdanın rüşvetini O da çıkarcıymış herkes gibi Gözyaşımla yaptım ben servetimi *** Yüreğim sağır sultan şimdi Ödedim sevdanın rüşvetini O da çıkarcıymış herkes gibi Gözyaşımla yaptım ben servetimi *** Teninin sesini dinlersen eğer Hıçkırık olur o an öpüşler Yalnızlık birazda sevdaya benzer Acıya damgalar vurur geceler *** Ellerim söndürür yanan tenini Gözlerim düğümler kirpiklerini Göremez olursun hayallerini Elvedasız gitmiş bizden gidenler *** Yüreğim sağır sultan şimdi Ödedim sevdanın rüşvetini O da çıkarcıymış herkes gibi Gözyaşımla yaptım ben servetimi *** Yüreğim sağır sultan şimdi Ödedim sevdanın rüşvetini O da çıkarcıymış herkes gibi Gözyaşımla yaptım ben servetimi *** O da çıkarcıymış herkes gibi Gözyaşımla yaptım ben servetimi

Bekar Köy Çarpıntım 18'lik karne çocuğu gözlerim Hey gidinin heyecanı kıpır kıpır... Dinmiyor Sen isen mevzu bahis ben pür dikkat Kaç kişilik bir his ki bu... Sığmıyor *** Topla eşyalarını kalk gel desen Beş dakika malı mülkü bohçaya dökmem Bir taksi çağırıp da yanına gelmem Bekar köyün canı çıksın nasip ya Allah *** Sana doymadan ölmem vallahi dönmem Kapılar kapansa da billahi dönmem Sana doymadan ölmem vallahi dönmem Kapılar kapansa da billahi dönmem *** Çarpıntım 18'lik karne çocuğu gözlerim Hey gidinin heyecanı kıpır kıpır... Dinmiyor Sen isen mevzu bahis ben pür dikkat Kaç kişilik bir his ki bu... Sığmıyor *** Topla eşyalarını kalk gel desen Beş dakika malı mülkü bohçaya dökmem Bir taksi çağırıp da yanına gelmem Bekar köyün canı çıksın nasip ya Allah *** Sana doymadan ölmem vallahi dönmem Kapılar kapansa da billahi dönmem Sana doymadan ölmem vallahi dönmem Kapılar kapansa da billahi dönmem

Menekşe Yazmak istedi ama hiç süslemeden Hiç bozmadan karşılaşmanın yalın halini Olmuyor işte hayal kurmadan Senin gibi birisi de gelmiyor her zaman *** İyi ki geldin hayat verdin Oysa çok zor bir daha derdim *** Geldiler alabildiğince menekşe Gözleri savruk serseri pür neşe Teslim ol aşka sorgulamadan gördüğün yerde Sevişmeli seviştikçe... *** Yaşamak istedi hiç plan yapmadan Kalbine fısıldamak istedim kalbimi İlk seziş ilk hissediş daima o ilk an Tuhaf ama nedense hiç yanılmıyor insan *** İyi ki geldin hayat verdin Oysa çok zor bir daha derdim *** Geldiler alabildiğince menekşe Gözleri savruk serseri pür neşe Teslim ol aşka sorgulamadan gördüğün yerde Sevişmeli seviştikçe... *** Geldiler alabildiğince menekşe Gözleri savruk serseri pür neşe Teslim ol aşka sorgulamadan gördüğün yerde Sevişmeli seviştikçe...