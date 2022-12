Nükhet Duru

Her şey senin için, her şey senin için Her şey senin için... *** Bu deniz bu ağaç bu yaprak Bu güneş bu çiçek bu toprak Gitarım ve dilimden düşmeyen bu melodi *** Her şey senin için, her şey senin için Her şey senin için...(Her şey her şey) *** Bu şarkı bu yağmur bu sokak Bu lamba bu masa bu saat Telefon ve elimden düşmeyen bu resimler *** Her şey senin için, her şey senin için Her şey senin için...(Her şey her şey)