Her Şey Senin İçin Şarkı Sözleri
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Nükhet Duru
Her Şey Senin İçin
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Her şey senin için, her şey senin için
Her şey senin için...
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Bu deniz bu ağaç bu yaprak
Bu güneş bu çiçek bu toprak
Gitarım ve dilimden düşmeyen bu melodi
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Her şey senin için, her şey senin için
Her şey senin için...(Her şey her şey)
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Bu şarkı bu yağmur bu sokak
Bu lamba bu masa bu saat
Telefon ve elimden düşmeyen bu resimler
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Her şey senin için, her şey senin için
Her şey senin için...(Her şey her şey)