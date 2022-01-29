Nükhet Duru

İstanbul Şarkı Sözleri
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Bütün dünyanın kalbi sanki sen
Yüzyılların altın sayfası
Bir elin Avrupa'da
Bir elin de Asya'da
Tarihin dönüm noktası
***
Bir martı sesi, eski anılar
Göz kırpar gibi sanki Adalar
Golden Horn ve Bosphore
Marmara'yla Üsküdar
Cıvıl cıvıldır insanlar
***
İstanbul, İstanbul
Taşın toprağın altın
Sanki bir masal gibi hayatın
***
İstanbul, İstanbul
Taşın toprağın altın
Kim bilir sen ne aşklar yaşadın
Oh-oh-oh, İstanbul
***
Bir martı sesi, eski anılar
Göz kırpar gibi sanki Adalar
Golden Horn ve Bosphore
Marmara'yla Üsküdar
Cıvıl cıvıldır insanlar
İstanbul, İstanbul
***
Taşın toprağın altın
Kim bilir sen ne aşklar yaşadın
Oh-oh-oh, İstanbul
***
İstanbul, İstanbul
Taşın toprağın altın
Kim bilir sen ne aşklar yaşadın
Oh-oh-oh, İstanbul (İstanbul)