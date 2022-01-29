Nükhet Duru

Bütün dünyanın kalbi sanki sen Yüzyılların altın sayfası Bir elin Avrupa'da Bir elin de Asya'da Tarihin dönüm noktası *** Bir martı sesi, eski anılar Göz kırpar gibi sanki Adalar Golden Horn ve Bosphore Marmara'yla Üsküdar Cıvıl cıvıldır insanlar *** İstanbul, İstanbul Taşın toprağın altın Sanki bir masal gibi hayatın *** İstanbul, İstanbul Taşın toprağın altın Kim bilir sen ne aşklar yaşadın Oh-oh-oh, İstanbul *** Bir martı sesi, eski anılar Göz kırpar gibi sanki Adalar Golden Horn ve Bosphore Marmara'yla Üsküdar Cıvıl cıvıldır insanlar İstanbul, İstanbul *** Taşın toprağın altın Kim bilir sen ne aşklar yaşadın Oh-oh-oh, İstanbul *** İstanbul, İstanbul Taşın toprağın altın Kim bilir sen ne aşklar yaşadın Oh-oh-oh, İstanbul (İstanbul)