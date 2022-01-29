Kalbim Ege'de Kaldı Şarkı Sözleri
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Nükhet Duru
Kalbim Ege'de Kaldı
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Aman efendim ayrılık ölümden beter
Canım efendim yeter bu hasretlik yeter
Aman efendim bana bir merhaba gönder
Canım efendim, canım efendim
***
Cigaramı sardım karşı sahile
Yaktım ucunda acıları
Ağları attım anılar doldu
Ağlar hasretimin kıyıları
***
Yareme tuz diye yakamoz bastım
Tek şahidim aydı, aman aman
Bir elimde defne
Bir elimde sevdan
Kalbim Ege'de kaldı
***
Aman efendim ayrılık ölümden beter
Canım efendim yeter bu hasretlik yeter
Aman efendim bana bir merhaba gönder
Canım efendim, canım efendim
***
Aman efendim ayrılık ölümden beter
Canım efendim yeter bu hasretlik yeter
Aman efendim bana bir merhaba gönder
Canım efendim, canım efendim
***
Kadehimi vurdum karşı yakaya
Efeler kalktı şerefe
Sevgimi attım dostlar tuttu
Bir ağıt yaktım kadere
***
Yareme tuz diye yakamoz bastım
Tek şahidim aydı, aman amam
Bir elimde defne bir elimde sevda
Kalbim Ege'de kaldı
***
Aman efendim ayrılık ölümden beter
Canım efendim yeter bu hasretlik yeter
Aman efendim bana bir merhaba gönder
Canım efendim, canım efendim
***
Aman efendim ayrılık ölümden beter
Canım efendim yeter bu hasretlik yeter
Aman efendim bana bir merhaba gönder
Canım efendim, canım efendim