Nükhet Duru

Aman efendim ayrılık ölümden beter Canım efendim yeter bu hasretlik yeter Aman efendim bana bir merhaba gönder Canım efendim, canım efendim *** Cigaramı sardım karşı sahile Yaktım ucunda acıları Ağları attım anılar doldu Ağlar hasretimin kıyıları *** Yareme tuz diye yakamoz bastım Tek şahidim aydı, aman aman Bir elimde defne Bir elimde sevdan Kalbim Ege'de kaldı *** Aman efendim ayrılık ölümden beter Canım efendim yeter bu hasretlik yeter Aman efendim bana bir merhaba gönder Canım efendim, canım efendim *** Aman efendim ayrılık ölümden beter Canım efendim yeter bu hasretlik yeter Aman efendim bana bir merhaba gönder Canım efendim, canım efendim *** Kadehimi vurdum karşı yakaya Efeler kalktı şerefe Sevgimi attım dostlar tuttu Bir ağıt yaktım kadere *** Yareme tuz diye yakamoz bastım Tek şahidim aydı, aman amam Bir elimde defne bir elimde sevda Kalbim Ege'de kaldı *** Aman efendim ayrılık ölümden beter Canım efendim yeter bu hasretlik yeter Aman efendim bana bir merhaba gönder Canım efendim, canım efendim *** Aman efendim ayrılık ölümden beter Canım efendim yeter bu hasretlik yeter Aman efendim bana bir merhaba gönder Canım efendim, canım efendim