Nükhet Duru

Vuruldum gitti O boyu selviye O dili bülbüle Bakınız şu hâlime *** Kapıldım gitti Bir ılık melteme Ne güzel esti de Dokunup şu kalbime *** Ay, bu ne böyle? Ay, bu ne böyle? Ay, bi' hoş oldum Ateş düştü içime *** Ay, lüle lüle Ay, lüle lüle O lüle saçlar Dolansın ellerime *** Ay, n'olur söyle Hiç susma, söyle İki lafın arası Bana, "Aşkım" de *** Ay, lüle lüle Ay, lüle lüle O lüle saçlar Dolansın ellerime *** Kapıldım gitti Bir ılık melteme Ne güzel esti be Dokunup şu kalbime *** Ay, bu ne böyle? Ay, bu ne böyle? Ay, bi' hoş oldum Ateş düştü içime *** Ay, lüle lüle Ay, lüle lüle O lüle saçlar Dolansın ellerime *** Ay, n'olur söyle Hiç susma, söyle İki lafın arası Bana, "Aşkım" de *** Ay, lüle lüle Ay, lüle lüle O lüle saçlar Dolansın ellerime *** Ay, n'olur söyle Hiç susma, söyle İki lafın arası Bana, "Aşkım" de *** Ay, lüle lüle Ay, lüle lüle O lüle saçlar Dolansın ellerime *** Ay, n'olur söyle Hiç susma, söyle İki lafın arası Bana, "Aşkım" de