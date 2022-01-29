Kapıldım Gitti Şarkı Sözleri
Nükhet Duru Kapıldım Gitti şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nükhet Duru Kapıldım Gitti şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kapıldım Gitti sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nükhet Duru
Kapıldım Gitti
Tüm Şarkıları
-
Vuruldum gitti
O boyu selviye
O dili bülbüle
Bakınız şu hâlime
***
Kapıldım gitti
Bir ılık melteme
Ne güzel esti de
Dokunup şu kalbime
***
Ay, bu ne böyle?
Ay, bu ne böyle?
Ay, bi' hoş oldum
Ateş düştü içime
***
Ay, lüle lüle
Ay, lüle lüle
O lüle saçlar
Dolansın ellerime
***
Ay, n'olur söyle
Hiç susma, söyle
İki lafın arası
Bana, "Aşkım" de
***
Ay, lüle lüle
Ay, lüle lüle
O lüle saçlar
Dolansın ellerime
***
Kapıldım gitti
Bir ılık melteme
Ne güzel esti be
Dokunup şu kalbime
***
Ay, bu ne böyle?
Ay, bu ne böyle?
Ay, bi' hoş oldum
Ateş düştü içime
***
Ay, lüle lüle
Ay, lüle lüle
O lüle saçlar
Dolansın ellerime
***
Ay, n'olur söyle
Hiç susma, söyle
İki lafın arası
Bana, "Aşkım" de
***
Ay, lüle lüle
Ay, lüle lüle
O lüle saçlar
Dolansın ellerime
***
Ay, n'olur söyle
Hiç susma, söyle
İki lafın arası
Bana, "Aşkım" de
***
Ay, lüle lüle
Ay, lüle lüle
O lüle saçlar
Dolansın ellerime
***
Ay, n'olur söyle
Hiç susma, söyle
İki lafın arası
Bana, "Aşkım" de