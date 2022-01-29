Nükhet Duru

Her karşıma çıkana dört elle sarıldım Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Zayıf günlerim oldu, ne olsa insandım Kutsal bir duyguydu aşk, sevdim, yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım yanıldım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım