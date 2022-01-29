Nükhet Duru

Elinde cımbızı aynası cumbada oturur Mahmure. Çıktı mı akşam ayazı cumbada yatar Mahmure. Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Olurken her şey tarihin tenceresinde aşure, Kahve de içer keyifle penceresinde Mahmure. Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.

Sana kaptırmam ben onu İki yıl kaç bölüm oldu Daha çok sürer bu dizi Hiç kaçırmam saatini *** Onu ilk gördüğüm zaman Pat bayıldım aman aman Annem bu iş olur dedi Ruhumuz uydu tastamam *** Kızların hepsi peşinde Gözü yok ki hiç birinde Hem ona ben aboneyim Bütün biletler cebimde *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Efervesan vitaminler Gece sütü çiğ yumurta Sinirlenince her şeyi Deviriyor bir yumrukta *** Joging onda kayak onda Su altı üstü sporu Şaştım üç lisan biliyor Okumuş çocuk boru mu *** Boyu bir seksen beş değil Kilo kırk sekiz buçukta Bütün imkanları tamam Hanlar hamamlar babadan *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Daha bir güzelleştim Bu aşk yaradı bana Herkes dalga geçse de Darısı başınıza *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı Aboneyim abone