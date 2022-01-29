Nükhet Duru

Mavi Düşler Bir yabancıyla dans ederken hoşlanırsın ya Aşk sanıp da sakın aldanma Sen tenimde uçup giderken mavi düşlerde Aklıma gelmez hiçbir şey *** Ah canım ah benim maalesef Kötü bir huyum var Kimsenin olmam hoşça kal *** bıraktım arkamda (Bana geri dön) uzak bir akşamda (Bana geri dön) bir gün evet belki (Bana geri dön) yola çıktım aşkım (Bana geri dön) çoktan uzaklaştım (Bana geri dön) bir gün evet belki *** Gel bu anın tadını çıkar da, yaramazlık etme Gönülçelenden gel çekinme Hiç düşünme olan biten ne, hepsi aramızda Kalbin atmakta yerinde *** Ah canım ah benim maalesef Kötü bir huyum var Kimsenin olmam hoşça kal *** bıraktım arkamda (Bana geri dön) uzak bir akşamda (Bana geri dön) bir gün evet belki (Bana geri dön) yola çıktım aşkım (Bana geri dön) çoktan uzaklaştım (Bana geri dön) bir gün evet belki *** bıraktım arkamda (Bana geri dön) uzak bir akşamda (Bana geri dön) bir gün evet belki (Bana geri dön) yola çıktım aşkım (Bana geri dön) çoktan uzaklaştım (Bana geri dön) bir gün evet belki *** bıraktım arkamda (Bana geri dön) uzak bir akşamda (Bana geri dön) bir gün evet belki (Bana geri dön) yola çıktım aşkım (Bana geri dön) çoktan uzaklaştım (Bana geri dön) bir gün evet belki

Firarım Ben Bir kere değse şu ellerin ellerime Sabır bitmekte Sordular ama varmadım isteyene Zaman geçmekte Gel kulun olayım al götür odana Yâr bir an daha Dayanamam bu geceye firarım ben *** Bir kere değse şu ellerin ellerime Bak sende aklım Sordular ama varmadım isteyene Ben sende kaldım Gel kulun olayım al götür odana Yâr bir an daha Dayanamam bu geceye firarım ben Dayanamam bu geceye firarım ben *** Çel şu kulun aklını Allah'ım Alıp da kaldırsın beni dağlara Ele rezil olurum vallahi Gelin edecek beni dedim eşe dosta *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Bir kere değse şu ellerin ellerime Sabır bitmekte Sordular ama varmadım isteyene Zaman geçmekte Gel kulun olayım al götür odana Yâr bir an daha Dayanamam bu geceye firarım ben *** Bir kere değse şu ellerin ellerime Bak sende aklım Sordular ama varmadım isteyene Ben sende kaldım Gel kulun olayım al götür odana Yâr bir an daha Dayanamam bu geceye firarım ben Dayanamam bu geceye firarım ben *** Çel şu kulun aklını Allah'ım Alıp da kaldırsın beni dağlara Ele rezil olurum vallahi Gelin edecek beni dedim eşe dosta *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben