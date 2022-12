Nükhet Duru

Melankoli Beni en güzel günümde Sebepsiz bir keder alır Bütün ömrümün beynimde Acı bir tortusu kalır *** Anlayamam kederimi Bir ateş yakar tenimi İçim dar bulur yerini Gönlüm dağlarda dolanır *** Ne bir dost, ne bir sevgili Dünyadan uzak bir deli Beni sarar melankoli Beni sarar melankoli *** Ne bir dost, ne bir sevgili Dünyadan uzak bir deli Beni sarar melankoli Beni sarar melankoli *** Ne kış ne yazı isterim Ne bir dost yüzü isterim Hafif bir sızı isterim Ağrılar, sancılar gelir *** Yanıma düşer kollarım Görünmez olur yollarım En sevgili emellerim Önüme ölü serilir *** Ne bir dost, ne bir sevgili Dünyadan uzak bir deli Beni sarar melankoli Beni sarar melankoli *** Ne bir dost, ne bir sevgili Dünyadan uzak bir deli Beni sarar melankoli Beni sarar melankoli

Beni Benimle Bırak Gün olur da belki bir gün benden bıkarsan Gün gelir de hani bu evden çıkıp gidersen Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden Geriye bir şey isterim sen ayrılırken Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır Senden... *** Beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem ayrılırken Bana bir tek beni bırak ne olur Gerisi senin olsun... Senin olsun... *** Bir başka alem seni benden alırsa Bir başkasına olur ha aşık olursan Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden Geriye bir şey isterim sen ayrılırken Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır Senden... *** Beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem ayrılırken Bana bir tek beni bırak ne olur gerisi senin olsun Senin olsun..

Anılar Anılar aklıma geldikçe bakarım geçmişe Nasıl o yıllar gelip geçmiş delice? Anılar sıra sıra benim karşımda *** Anılar aklıma geldikçe gülerim kendime Nasıl bir hayat yaşamışım ben diye Anılar dizilmişler, şimdi hepsi yanımda Merak edip nasılım diye *** Anılar hey anılar Size borcum yok artık anılar En güzel yıllarımı verdim hepinize, hepinize *** Anılar aklıma geldikçe şaşarım kendime Neler, neler görmüşüm ben o günlerde Anılar koşuştular, hepsi hesap pеşinde Dikkatleri benim üstümdе *** Anılar hey anılar Size borcum yok artık anılar En güzel yıllarımı verdim hepinize, hepinize *** Anılar Anılar koşuştular, hepsi hesap peşinde Dikkatleri benim üstümde *** Anılar hey anılar Size borcum yok artık anılar En güzel yıllarımı verdim hepinize, hepinize *** Anılar, anılar Size borcum yok artık anılar En güzel yıllarımı verdim hepinize, hepinize Güle güle anılar *** Hey, hey anılar

Bir Nefes Gibi Bir mektup yazdım sana bir resim, bir çiçek Bir de gözyaşı var içinde Bir mektup yazdım sana ellerim, gözlerim Bütün umutlarım içinde sevgilim *** Aç bak ne çok özlemişim seni İçimde bir nefes gibi Aç bak nasıl saklamışım seni İçimde bir nefes gibi Aç bak ne çok özlemişim seni İçimde bir nefes gibi Aç bak nasıl saklamışım seni İçimde bir nefes gibi *** Bir mektup yazdım sana rengimiz sesimiz Birde şarkımız var içinde Bir mektup yazdım sana bir ömür bir hayat Kendimi gönderdim içinde sevgilim *** Aç bak ne çok özlеmişim seni İçimde bir nefеs gibi Aç bak nasıl saklamışım seni İçimde bir nefes gibi Aç bak ne çok özlemişim seni İçimde bir nefes gibi Aç bak nasıl saklamışım seni İçimde bir nefes gibi *** İçimde bir nefes gibi İçimde bir nefes gibi

Al Beni de Yanına Bir zamanlar hatırlarsan Nasıl olduysa şansıma Şu kapımızı çalmıştın sen Üşümüştün sokaklarda Üşümüştün sokaklarda *** O gün bugündür evimizde Misafir kaldın bizimle Şimdi artık sen gidiyorsun Vedalaşıp hepimizle Vedalaşıp hepimizle *** Al beni de yanına Çok alışmışım sana Al beni de yanına *** Bırakma beni burada Yalnız başıma Bomboş bi' insanım Sen olmayınca Hayat yolunda *** Soframızda yerin oldu Dertleşirdik hep seninle Ama gün geldi, gidiyorsun Tokalaşıp hepimizle Tokalaşıp hepimizle *** Ellerimi uzattım bak Tıpkı ilk geldiğin gün gibi Gözlerime bak, anla beni Sevdim seni deli gibi Sevdim seni deli gibi *** Al beni de yanına Çok alışmışım sana Al beni de yanına *** Bırakma beni burada Yalnız başıma Bomboş bi' insanım Sen olmayınca Hayat yolunda *** Bırakma beni burada Yalnız başıma Bomboş bi' insanım Sen olmayınca Hayat yolunda *** Al beni de yanına Çok alışmışım sana Al beni de yanına

Canım Yandı Yıllar yılı onun bunun sözlerine inanmaktan Doğru mu acaba, yanlış mı acaba? Anlayamadım gerçekleri Doğru mu acaba, yanlış mı acaba? Tanıyamadım ben kendimi *** Canım yandı, canım yandı Herkesin derdine canım yandı Canım yandı, canım yandı Herkesin keyfine canım yandı *** Senelerdir hiç aklımdan geçmemişti bu sorular Dostum mu acaba, düşmanım mı yoksa? Anlayamadım gerçekleri Dostum mu acaba, düşmanım mı yoksa? Bilemedim ben sevenleri *** Canım yandı, canım yandı Herkesin derdine canım yandı Canım yandı, canım yandı Herkesin keyfine canım yandı *** Canım yandı, canım yandı Herkesin derdine canım yandı Canım yandı, canım yandı Herkesin keyfine canım yandı

Kulis Başını dayamış yanındakinin omuzuna Yorgun argın sahne arkasında Gözleri dalgın ter damlalarında Biraz önceki alkışlar çok uzaklarda *** Sanırsın demin o değildi sahnede devleşen, başka biriydi Kırmızı, yeşil ışıklarda az önce koskoca bir senfoniydi o *** Bilmezler ki her gece arka sokağa açılan kapıdan Bilmezler ki yüzüne çarpan her karanlıktan Ölümsüz sanılan sanatçı anlar bir günün daha gittiğini Alkışlar ve ışık dolu yaşantısından *** Sanırsın demin o değildi sahnede devleşen, başka biriydi Kırmızı, yeşil ışıklarda az önce koskoca bir senfoniydi o Bilmezler ki her gece arka sokağa açılan kapıdan Bilmezler ki yüzüne çarpan her karanlıktan Ölümsüz sanılan sanatçı anlar bir günün daha gittiğini Alkışlar ve ışık dolu yaşantısından *** Sanırsın demin o değildi sahnede devleşen, başka biriydi Kırmızı, yeşil ışıklarda az önce koskoca bir senfoniydi Sanırsın demin o değildi sahnede devleşen, başka biriydi Kırmızı, yeşil ışıklarda az önce koskoca bir senfoniydi

Güneş Güneş, çok uzaklarda soluk donuk yabancı gibi Isıtmıyor, ısıtmıyor, ısıtmıyorsun Güneş, görünsen bile cılız zayıf çocuklar gibi Güldürmüyor, güldürmüyor, güldürmüyorsun *** Dol içimize, ısıt, yak bizi güneş Öylesine özledik ki seni Dol içimize, ısıt, yak bizi güneş Renklerini ver kalplerimize *** Güneş, kendi köşende suskun yalnız kediler gibi Oynamıyor, oynamıyor, oynamıyorsun Güneş, görünsen bile çatlak kuru çeşmeler gibi Doldurmuyor, doldurmuyor, doldurmuyorsun *** Dol içimize, ısıt, yak bizi güneş Öylesine özledik ki seni Dol içimize, ısıt, yak bizi güneş Renklerini ver kalplerimize Dol içimizе, ısıt, yak bizi güneş Öylesine özlеdik ki seni Dol içimize, ısıt, yak bizi güneş Renklerini ver kalplerimize *** Dol içimize, ısıt, yak bizi güneş Öylesine özledik ki seni

Gerisi Vız Gelir Uzun yollar katetmişim Yalın ayak dolaşmışım Sokaklarda üşümüşüm Yalnız kalıp bir başıma yaşamayı öğrenmişim *** Gerisi vız gelir bana güzelliğe inanmışım Sevenlere bağlanmışım gerisi vız gelir bana Sofra kurmuşum dostlarıma içki sundum düşmanlarıma Şu kalbimi açmışım ben insanlara *** Bazı günler ağlamışım Gülmesini unutmuşum Neler görüp yutkunmuşum Gözyaşımı saklamışım Selam verip borçlanmışım *** Gerisi vız gelir bana güzelliğe inanmışım Sevenlere bağlanmışım gerisi vız gelir bana Sofra kurmuşum dostlarıma içki sundum düşmanlarıma Şu kalbimi açmışım ben insanlara *** Paraları kimi zaman savurmuşum rüzgarlara Hastalanıp kimi zaman borçlanmışım bir doktora Ben gene de yılmamışım *** Gerisi vız gelir bana güzelliğe inanmışım Sevenlere bağlanmışım gerisi vız gelir bana Sofra kurmuşum dostlarıma içki sundum düşmanlarıma Şu kalbimi açmışım ben insanlara *** Gerisi vız gelir bana güzelliğe inanmışım Sevenlere bağlanmışım gerisi vız gelir bana Sofra kurmuşum dostlarıma içki sundum düşmanlarıma Şu kalbimi açmışım ben insanlara

Hayat Umutla Başlar Sakın sönmesin o parıltı O gözlerinde yanan ışık Mutluluğun bedeli sendedir Umut, yeniden doğmak demektir *** Bugün geç kalmış sayılmazsın Geçmişi silip atmalısın Beni iyi dinle arkadaşım Hayatı umutlarda bulacaksın *** Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver *** Dostça "merhaba" de her gittiğin yerde Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar *** Sakın sönmesin o parıltı O gözlerinde yanan ışık Mutluluğun bedeli sendedir Umut, yeniden doğmak demektir *** Bugün geç kalmış sayılmazsın Geçmişi silip atmalısın Beni iyi dinle arkadaşım Hayatı umutlarda bulacaksın *** Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver *** Dostça "merhaba" de her gittiğin yerde Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar

Haykırıyorum Yollarını gözlediğim Gözlerini özlediğim Neredesin, bir haber ver Düşünürüm kahrolurum Sorulursun yutkunurum Neredesin, bir haber ver *** Haykırıyorum her anımda Kahroluyorum yalnızlığa İnsaf kalmamış şu dünyada Her çare boşuna *** Haykırıyorum her anımda Kahroluyorum yalnızlığa İnsaf kalmamış şu dünyada Her çare boşuna *** Ben güzeli sende sezdim Gönül verdim seni seçti Hasret kaldım Bir umut ver *** Kararıyor bütün dünyam Güneşimdin bana doğan Görmez oldum Bir ışık ver *** Haykırıyorum her anımda Kahroluyorum yalnızlığa İnsaf kalmamış şu dünyada Her çare boşuna *** Haykırıyorum her anımda Kahroluyorum yalnızlığa İnsaf kalmamış şu dünyada Her çare boşuna *** Haykırıyorum her anımda Kahroluyorum yalnızlığa İnsaf kalmamış şu dünyada Her çare boşuna *** Haykırıyorum her anımda Kahroluyorum yalnızlığa İnsaf kalmamış şu dünyada

Yıldızlar Zamansız dalmışım karanlıklara Kararan gönlümü alın yıldızlar Beni de götürün aydınlıklara Yıldızlara, yıldızlar *** Görmeyen sarhoş, sarhoş gözlerim Ne zaman getirdin mavilikleri? Nerede aydınlık gören gözlerim Gözlerim, ah gözlerim *** Zaman mı tükendi? Neden durdu saatler? Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım Gülmeyin halime kardeş yıldızlar Aydınlık bulmak için bakışır, bakışır *** Zaman mı tükendi? Neden durdu saatler? Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım Gülmeyin halime kardeş yıldızlar Aydınlık bulmak için bakışır, bakışır *** Zamansız dalmışım karanlıklara Kararan gönlümü alın yıldızlar Beni de götürün aydınlıklara Yıldızlara, yıldızlar *** Görmeyen sarhoş, sarhoş gözlerim Ne zaman getirdin mavilikleri? Nerede aydınlık gören gözlerim Gözlerim ah, gözlerim *** Zaman mı tükendi? Neden durdu saatler? Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım Gülmeyin halime kardeş yıldızlar Aydınlık bulmak için bakışır, bakışır *** Zaman mı tükendi? Neden durdu saatler? Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım Gülmeyin halime kardeş yıldızlar Aydınlık bulmak için bakışır, bakışır

Cambaz Herkes toplanmış Bayram yerinde geziniyorlar Elde simitler Küçük çocuklar itişiyorlar, gülüyorlar *** Hava güneşli Herkes eş, ahbap, dost selamlıyor Kızlar neşeli Delikanlılar bayram ediyor, gülüşüyor *** Cambaz ip üstünde oynuyor Cambaz ip üstünde ağlıyor Hayat ip üstünde geçiyor Hayat her an gidip geliyor *** Cambaz ip üstünde oynuyor Cambaz ip üstünde ağlıyor Hayat ip üstünde geçiyor Hayat her an gidip geliyor *** Herkes toplanmış Bayram yerinde geziniyorlar Elde simitler Küçük çocuklar itişiyorlar, gülüyorlar *** Hava güneşli Herkes eş, ahbap, dost selamlıyor Kızlar neşeli Delikanlılar bayram ediyor, gülüşüyor *** Cambaz ip üstünde oynuyor Cambaz ip üstünde ağlıyor Hayat ip üstünde geçiyor Hayat her an gidip geliyor *** Cambaz ip üstünde oynuyor Cambaz ip üstünde ağlıyor Hayat ip üstünde geçiyor Hayat her an gidip geliyor *** Cambaz ip üstünde oynuyor Cambaz ip üstünde ağlıyor Hayat ip üstünde geçiyor Hayat her an gidip geliyor *** Cambaz ip üstünde oynuyor Cambaz ip üstünde ağlıyor Hayat ip üstünde...

Benimsin Diyemediğim Bir zaman bakıp, bakıp Seyrine doyamadığım Şimdi gurbette bırakıp Sesini duyamadığım *** Akıtıp gözüm yaşını Hatırlarım gülüşünü Kıvırcık saçlı başını Göğüsüme koyamadığım *** Evde kapanıp kaldın mı Seyrana çıkıp güldün mü Başkalarının oldun mu *** Benimsin, benimsin diyemediğim Benimsin, benimsin diyemediğim *** Dik yamaçların selesin Sen benden daha delisin Şimdi kimlerin kulusun? Başını eğemediğim *** Nasıl vurgunum bilirdin Niçin benden yüz çevirdin? Kimlerin koynuna girdin? Öpmeğe kıyamadığım *** Evde kapanıp kaldın mı Seyrana çıkıp güldün mü Başkalarının oldun mu *** Benimsin, benimsin diyemediğim Benimsin, benimsin diyemediğim

İyi Oldu Gelmediğin Bu yol korkaklar için değildir Bu sulardan her baba yiğit içemez Bu köprüden benim diyen geçemez, geçemez *** İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin *** Yumuşak bir yürek gerek Sevgi kadar derin gözler Yumuşak bir yürek gerek Sevgi kadar derin gözler İnançlı bir bilek gerek *** İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin *** Sen okyanus mavisine uzaksın Açılmadan yaşar gidersin, korkaksın Benim için herkes gibi Her yerdeki insansın *** İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin *** Alınmanı istemem darılman üzer beni Sana yalan söyleyemem tabi hep sevdim seni Sen de sığ suları sen de martıları Açık denizden habersiz balıkları ortalama insanı Geçemeyeceğim köprüleri, düşleyemeyeceğim mavileri Sen de korkaklığı sevdin, sen de sevgisizliği sevdin *** İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin *** İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin İyi oldu gelmediğin

Nerede O Eski Şarkılar Ner'de o eski şarkılar? Yanıp, yıkılan yalılar Körfezde ki dalgın suda Gizli kalmış şarkılar *** Nasıl sevmiş kim bilir Unutmamış adını Haykırmış çığlık, çığlık Nerden sevdim ah zalim kadını? *** Aşk olmadan, meşk olmaz Demiş, çalmış, söylemiş Bir çift siyah göz için Ömür boyu beklemiş *** Aşk olmadan, meşk olmaz Demiş, çalmış, söylemiş Bir çift siyah göz için Ömür boyu beklemiş *** Ner'de o eski şarkılar? Bir bahar akşamı diye başlar Sevgiliye siz diye Saygı dolu şarkılar *** Ah, benim bahtı, yarim Gönlümün tahtı, yarim Yüzünde göz izi var Sana kim baktı, yarim? *** Aşk olmadan, meşk olmaz Demiş, çalmış, söylemiş Bir çift siyah göz için Ömür boyu beklemiş *** Aşk olmadan, meşk olmaz Demiş, çalmış, söylemiş Bir çift siyah göz için Ömür boyu beklemiş

Büyüme Çocuk Büyümeye bu özlem, bu özenti niye çocuk? Sen daha çok küçüksün, dünyaysa çok büyük Bütün renkleri pembe Siyahlarsa senden uzak Düştüğün için ağlama bu düşüş, düşüş değil Ellerin kirliyse üzülme Yüzük ak, yüreğin pak, ya Bütün renklerin pembe Siyahlarsa senden uzak *** Hiç büyümeye özenme çocuk Bir büyürsen, bir daha küçülemezsin Ah insanlar büyürken küçülür Üstü temizlendikçe, içi kirlenir *** Eli kirliyse, ne olur? Oyuncak kırıldıysa ne çıkar? Büyü de gör kalbini, nasıl kırar eller Bir anlık zevkleri için, bir ömrü nasıl zindan ederler *** Hiç büyümeye özenme çocuk Bir büyürsen, bir daha küçülemezsin Ah insanlar büyürken küçülür Üstü temizlendikçe, içi kirlenir *** Büyümeye özenme çocuk İnsanlar büyürken küçülürler İnsanlar büyürken küçülürken Üstleri temizlendikçe, içleri kirlenir Para denir, şöhret denir, aşk denir Bütün iyilikler menfaatler de erir *** Hiç büyümeye özenme çocuk Bir büyürsen, bir daha küçülemezsin Ah insanlar büyürken küçülür Üstü temizlendikçe, içi kirlenir

Ben Bir Kadınım İşlemeyi bilene, verimli toprak gibi kadınım Almasını bilene, yediveren gülü gibi kadınım Sevince yatağına sığmayan, dere gibi kadınım Duyarsız olana, çözülmez bilmece gibi Kadınım, kadınım, kadınım *** İşlemeyi bilene, verimli toprak gibi kadınım Almasını bilene, yediveren gülü gibi kadınım Sevince yatağına sığmayan, dere gibi kadınım Duyarsız olana, çözülmez bilmece gibi Kadınım, kadınım *** Kim demiş ki kadınlar anlaşılmaz diye? Kim demiş kadınlar deniz gibidir diye? Yürekten bakmayan erkekler herhalde *** Kim demiş ki kadınlar anlaşılmaz diye? Kim demiş kadınlar deniz gibidir diye? Yürekten bakmayan erkekler herhalde *** Dolup, dolup taşan üzülmekle tükenmeyen kadınım Düğümleri sabırla yavaşça çözerim, ben kadınım Görmezsem de aldatanı hissederim, çünkü kadınım Sormasalar derdimi söylemem gülümserim kadınım, kadınım *** Kim demiş ki kadınlar anlaşılmaz diye? Kim demiş kadınlar deniz gibidir diye? Yürekten bakmayan erkekler herhalde *** Kim demiş ki kadınlar anlaşılmaz diye? Kim demiş kadınlar deniz gibidir diye? Yürekten bakmayan erkekler herhalde

Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle Ayrılmadan evvel güzel sevgilim Bütün ıstırabı hep bana yükle Ne diyecektim, tutuldu dilim Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle *** İster kaldırıp at solmuş gül gibi İster sen de davran bana el gibi Kökünden koparıp götür sel gibi Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle *** Elbet ah deyince şaşırdım birden Kalbim kopacaktı ah sanki yerinden Armağan olsun sana içimden Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle *** Ayrılmadan evvel güzel sevgilim Bütün ıstırabı hep bana yükle Ne diyecektim, tutuldu dilim Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle Al gönlümü diyar, diyar sürükle

Takalar Takalar geçiyor allı yeşilli Takalar geçiyor dümenleri lâzlı Takalar geçiyor en nazlı Yelkenlilerden de güzel *** Güvenli sularda işsiz dönenen Gezi yelkenlerinden çok duyarak denizi Takalar geçiyor enginlere Yamalı göğsünü gere gere *** Takalar geçiyor yükle yürekle Takalar geçiyor emekle dolu Günlük güneşlik kıyılarından kopmuş Denizlerde Anadolu *** Kıyılar kadın olmuş Açılır gider erkeği Takalar takalar toprağın Denizde çarpan yüreği