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7/24 Dinle Gümüş

Gümüş Şarkı Sözleri

Nükhet Duru Gümüş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nükhet Duru Gümüş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gümüş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nükhet Duru

Nükhet Duru

Gümüş

  • Melekler

  • Nerde

  • Hoba

  • Döne Döne

  • Yeniden

  • Canım Yanar

  • Yolun Uzun

  • Döktür

  • Dolunay

  • Türkan Şoray'ın Gözleri

  • Durmayın

  • Nerde (Remix)

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