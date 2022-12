Bir uzatsam elimi tutarım ellerini Bir adım atar atmaz duyarım nefesini Coşkulu şarkılarda duygulu yüreklerde En mutlu insanların en mutlu gülüşünde O o o o o o o var O o o o o o o var *** Nereye baksam o nereye gitsem o Her ana her yerde her zaman benimle *** Bir uzatsam elimi tutarım ellerini Adını anar anmaz duyarım gelişini Göklerde yıldızlarda bembeyaz dalgalarda En güzel yıllarımın en güzel baharında O o o o o o o var O o o o o o o var *** Nereye baksam o nereye gitsem o Her ana her yerde her zaman benimle