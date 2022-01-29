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Durup Dururken Şarkı Sözleri

Nükhet Duru Durup Dururken şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nükhet Duru Durup Dururken şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Durup Dururken sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nükhet Duru

Nükhet Duru

Durup Dururken

  • Organik FT. Hepsi (Oz-Be Be Remix)

  • Yalanlarını Seçtim

  • Yalnız Daha İyiyim

  • Doğru Söz Aranıyor

  • Organik FT. Hepsi (Zugo Remix)

  • Organik Ft .Hepsi

  • Yalnız Daha İyiyim (Oz-Be Remix)

  • Yalnız Daha İyiyim (Zugo Drum Remix)

  • Yalnız Daha İyiyim (Zugo Trance Club Rem

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