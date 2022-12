Nükhet Duru

Organik FT. Hepsi (Oz-Be Be Remix) doğru söze ne denir?? elbette doğru denir doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir doğru söze ne denir?? elbette doğru denir doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir *** Ey ahali müjdeler olsun.Benden alın haberi Aştık artık bütün çağları.Şimdi trak savaşları Marka tutkunları stil ikonları… Genç olmalıyım,genç kalmalıyım en güzel ben ben olmalıyım Hatta zamanı durdurmalıyım! *** Dayanılmaz şahaneyim..yerli yerinde her yerim! Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim! *** Ay harikayım bambaşkayım! Her mevsim turfandayım! Kendi rüzgarımda uçurtmayım… Kırmızı halıdaki gibi havalıyım.. *** Pilates, yoga ve astroloji İlgi alanlarımın hepsi, kızlar mersi(teşekkürler) Ay unutuyordum bir de Charity *** doğru söze ne denir?? elbette doğru denir doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir *** Organikle Beslenirim Hep standart üzeriyim Önce kendimle ve sonra Dünyayla dalga geçerim Kızlar, kocalara, mocalara sahip olalım 3P’li krem kullanalım, en güzel biz, biz olalım Hatta zamanı durdurmalıyım *** Dayanılmaz şahaneyim..yerli yerinde her yerim! Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim! *** Bu yüzden gevşek sinirlerim… Depresyonu mepresyonu boşverinn… Boşverinnn Gıdıklasın sesi bende gülerim Hayatı ıskalamayın Gözlerinizden öperim…. Kahvaltıyı zengin ederim Öğlenleri brokoli yerim Akşamları pas geçerim sağlıklıyım gerçek güzelim Bakım bu cimrilik etmeyelim İki kaşık bala bir limon suyu ekleyip Yüzümüze ve dekolteye sürelim Ben şahsen genetik olarak gerginim Gözlerinizden öperim *** gerçekten çok güzelsin Bambaşka bir alemsin Dayanılmaz şahanesin Aman nazar değmesin(2x) *** Dayanılmaz şahaneyim.. yerli yerinde her yerim! Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim! (2x) *** doğru söze ne denir?? bu yüzden gevşek sinirlerim doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir doğru söze ne denir?? gıdıklasın sesi bende gülerim doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir gözlerinizden öperim…

Yalanlarını Seçtim bana yalan söylediğini biliyorum ve bunu ben senin yüzüne vurmuyorum acım dayanılmaz hiç belli etmiyorum her şey yolundaymış gibi katlanıyorum sen biliyorsun *** ne yazık ki ben seni seni sevdiğim günden beri seni kaybetmektense hep sana inanmak istedim *** ben acıdır ki kendimi senin içinde yok ettim seni kaybetmektense senin yalanlarını seçtim ahh sevgilim *** benden neler gizlediğini biliyorum ve ben kendi kabuğuma çekiliyorum *** yüreğimde bir ateş ben nasıl yanıyorum içim kan ağlasa da söylemiyorum, söylemiyorum sen biliyorsun *** ne yazık ki ben seni seni sevdiğim günden beri seni kaybetmektense hep sana inanmak istedim *** ben acıdır ki kendimi senin içinde yok ettim seni kaybetmektense senin yalanlarını seçtim ahh sevgilim

Yalnız Daha İyiyim içimi yakardı yalanlar bunu bir tek bilenler anlar ben sensiz daha iyiyim *** her sözü ayrı kelepçe durmadan ister istedikçe aşkın gözü görmedikçe ben yalnız daha iyiyim *** düşündüm bütün gece son bir karara vardım kalbim aklımla anlaştı hayatımı geri aldım *** ben sensiz daha iyiyim çalmasa da şarkılar bana ben sensiz daha iyiyim kül olmadan yana yana *** ben sensiz daha iyiyim ihtiyacım yok sana ben sensiz daha iyiyim bütün aşklar yama yama *** tercihimi yaptım artık aşk değil huzurdan yana mutluluklar diliyorum önce bana sonra sana

Organik FT. Hepsi (Zugo Remix) doğru söze ne denir?? elbette doğru denir doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir doğru söze ne denir?? elbette doğru denir doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir *** Ey ahali müjdeler olsun. Benden alın haberi Aştık artık bütün çağları. Şimdi trak savaşları Marka tutkunları stil ikonları… Genç olmalıyım, genç kalmalıyım en güzel ben ben olmalıyım Hatta zamanı durdurmalıyım! *** Dayanılmaz şahaneyim.. yerli yerinde her yerim! Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim! *** Ay harikayım bambaşkayım! Her mevsim turfandayım! Kendi rüzgarımda uçurtmayım… Kırmızı halıdaki gibi havalıyım.. *** Pilates, yoga ve astroloji İlgi alanlarımın hepsi, kızlar mersi(teşekkürler) Ay unutuyordum bir de Charity *** doğru söze ne denir?? elbette doğru denir doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir *** Organikle Beslenirim Hep standart üzeriyim Önce kendimle ve sonra Dünyayla dalga geçerim Kızlar, kocalara, moçalara sahip olalım 3P’li krem kullanalım, en güzel biz, biz olalım Hatta zamanı durdurmalıyım *** Dayanılmaz şahaneyim.. yerli yerinde her yerim! Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim! *** Bu yüzden gevşek sinirlerim… Depresyonu mepresyonu boşverinn… Boşverinnn Gıdıklasın sesi bende gülerim Hayatı ıskalamayın Gözlerinizden öperim…. Kahvaltıyı zengin ederim Öğlenleri brokoli yerim Akşamları pas geçerim sağlıklıyım gerçek güzelim Bakım bu cimrilik etmeyelim İki kaşık bala bir limon suyu ekleyip Yüzümüze ve dekolteye sürelim Ben şahsen genetik olarak gerginim Gözlerinizden öperim *** gerçekten çok güzelsin Bambaşka bir alemsin Dayanılmaz şahanesin Aman nazar değmesin *** Dayanılmaz şahaneyim.. yerli yerinde her yerim! Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim! *** doğru söze ne denir?? bu yüzden gevşek sinirlerim doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir doğru söze ne denir?? gıdıklasın sesi bende gülerim doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir gözlerinizden öperim…