Durup Dururken Şarkı Sözleri
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Nükhet Duru
Durup Dururken
-
doğru söze ne denir?? elbette doğru denir
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
doğru söze ne denir?? elbette doğru denir
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
***
Ey ahali müjdeler olsun. Benden alın haberi
Aştık artık bütün çağları. Şimdi trak savaşları
Marka tutkunları stil ikonları…
Genç olmalıyım, genç kalmalıyım en güzel ben ben olmalıyım
Hatta zamanı durdurmalıyım!
***
Dayanılmaz şahaneyim.. yerli yerinde her yerim!
Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim!
***
Ay harikayım bambaşkayım!
Her mevsim turfandayım! Kendi rüzgarımda uçurtmayım…
Kırmızı halıdaki gibi havalıyım..
***
Pilates, yoga ve astroloji
İlgi alanlarımın hepsi, kızlar mersi(teşekkürler)
Ay unutuyordum bir de Charity
***
doğru söze ne denir?? elbette doğru denir
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
***
Organikle Beslenirim
Hep standart üzeriyim
Önce kendimle ve sonra
Dünyayla dalga geçerim
Kızlar, kocalara, moçalara sahip olalım
3P’li krem kullanalım, en güzel biz, biz olalım
Hatta zamanı durdurmalıyım
***
Dayanılmaz şahaneyim.. yerli yerinde her yerim!
Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim!
***
Bu yüzden gevşek sinirlerim… Depresyonu mepresyonu boşverinn…
Boşverinnn
Gıdıklasın sesi bende gülerim
Hayatı ıskalamayın
Gözlerinizden öperim….
Kahvaltıyı zengin ederim
Öğlenleri brokoli yerim
Akşamları pas geçerim
sağlıklıyım gerçek güzelim
Bakım bu cimrilik etmeyelim
İki kaşık bala bir limon suyu ekleyip
Yüzümüze ve dekolteye sürelim
Ben şahsen genetik olarak gerginim
Gözlerinizden öperim
***
gerçekten çok güzelsin
Bambaşka bir alemsin
Dayanılmaz şahanesin Aman nazar değmesin
***
Dayanılmaz şahaneyim.. yerli yerinde her yerim!
Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim!
***
doğru söze ne denir?? bu yüzden gevşek sinirlerim
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
doğru söze ne denir?? gıdıklasın sesi bende gülerim
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
gözlerinizden öperim…
-
bana yalan söylediğini biliyorum
ve bunu ben senin yüzüne vurmuyorum
acım dayanılmaz hiç belli etmiyorum
her şey yolundaymış gibi katlanıyorum
sen biliyorsun
***
ne yazık ki ben seni seni sevdiğim günden beri
seni kaybetmektense hep sana inanmak istedim
***
ben acıdır ki kendimi senin içinde yok ettim
seni kaybetmektense senin yalanlarını seçtim
ahh sevgilim
***
benden neler gizlediğini biliyorum
ve ben kendi kabuğuma çekiliyorum
***
yüreğimde bir ateş ben nasıl yanıyorum
içim kan ağlasa da söylemiyorum, söylemiyorum
sen biliyorsun
***
ne yazık ki ben seni seni sevdiğim günden beri
seni kaybetmektense hep sana inanmak istedim
***
ben acıdır ki kendimi senin içinde yok ettim
seni kaybetmektense senin yalanlarını seçtim
ahh sevgilim
-
içimi yakardı yalanlar
bunu bir tek bilenler anlar
ben sensiz daha iyiyim
***
her sözü ayrı kelepçe
durmadan ister istedikçe
aşkın gözü görmedikçe
ben yalnız daha iyiyim
***
düşündüm bütün gece
son bir karara vardım
kalbim aklımla anlaştı
hayatımı geri aldım
***
ben sensiz daha iyiyim
çalmasa da şarkılar bana
ben sensiz daha iyiyim
kül olmadan yana yana
***
ben sensiz daha iyiyim
ihtiyacım yok sana
ben sensiz daha iyiyim
bütün aşklar yama yama
***
tercihimi yaptım artık
aşk değil huzurdan yana
mutluluklar diliyorum
önce bana sonra sana
-
-
doğru söze ne denir?? elbette doğru denir
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
doğru söze ne denir?? elbette doğru denir
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
***
Ey ahali müjdeler olsun.Benden alın haberi
Aştık artık bütün çağları.Şimdi trak savaşları
Marka tutkunları stil ikonları…
Genç olmalıyım,genç kalmalıyım en güzel ben ben olmalıyım
Hatta zamanı durdurmalıyım!
***
Dayanılmaz şahaneyim..yerli yerinde her yerim!
Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim!
***
Ay harikayım bambaşkayım!
Her mevsim turfandayım! Kendi rüzgarımda uçurtmayım…
Kırmızı halıdaki gibi havalıyım..
***
Pilates, yoga ve astroloji
İlgi alanlarımın hepsi, kızlar mersi(teşekkürler)
Ay unutuyordum bir de Charity
***
doğru söze ne denir?? elbette doğru denir
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
***
Organikle Beslenirim
Hep standart üzeriyim
Önce kendimle ve sonra
Dünyayla dalga geçerim
Kızlar, kocalara, mocalara sahip olalım
3P’li krem kullanalım, en güzel biz, biz olalım
Hatta zamanı durdurmalıyım
***
Dayanılmaz şahaneyim..yerli yerinde her yerim!
Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim!
***
Bu yüzden gevşek sinirlerim… Depresyonu mepresyonu boşverinn…
Boşverinnn
Gıdıklasın sesi bende gülerim
Hayatı ıskalamayın
Gözlerinizden öperim….
Kahvaltıyı zengin ederim
Öğlenleri brokoli yerim
Akşamları pas geçerim
sağlıklıyım gerçek güzelim
Bakım bu cimrilik etmeyelim
İki kaşık bala bir limon suyu ekleyip
Yüzümüze ve dekolteye sürelim
Ben şahsen genetik olarak gerginim
Gözlerinizden öperim
***
gerçekten çok güzelsin
Bambaşka bir alemsin
Dayanılmaz şahanesin Aman nazar değmesin(2x)
***
Dayanılmaz şahaneyim.. yerli yerinde her yerim!
Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim! (2x)
***
doğru söze ne denir?? bu yüzden gevşek sinirlerim
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
doğru söze ne denir?? gıdıklasın sesi bende gülerim
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
gözlerinizden öperim…
-
doğru söze ne denir?? elbette doğru denir
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
doğru söze ne denir?? elbette doğru denir
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
***
Ey ahali müjdeler olsun. Benden alın haberi
Aştık artık bütün çağları. Şimdi trak savaşları
Marka tutkunları stil ikonları…
Genç olmalıyım, genç kalmalıyım en güzel ben ben olmalıyım
Hatta zamanı durdurmalıyım!
***
Dayanılmaz şahaneyim.. yerli yerinde her yerim!
Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim!
***
Ay harikayım bambaşkayım!
Her mevsim turfandayım! Kendi rüzgarımda uçurtmayım…
Kırmızı halıdaki gibi havalıyım..
***
Pilates, yoga ve astroloji
İlgi alanlarımın hepsi, kızlar mersi(teşekkürler)
Ay unutuyordum bir de Charity
***
doğru söze ne denir?? elbette doğru denir
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
***
Organikle Beslenirim
Hep standart üzeriyim
Önce kendimle ve sonra
Dünyayla dalga geçerim
Kızlar, kocalara, moçalara sahip olalım
3P’li krem kullanalım, en güzel biz, biz olalım
Hatta zamanı durdurmalıyım
***
Dayanılmaz şahaneyim.. yerli yerinde her yerim!
Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim!
***
Bu yüzden gevşek sinirlerim… Depresyonu mepresyonu boşverinn…
Boşverinnn
Gıdıklasın sesi bende gülerim
Hayatı ıskalamayın
Gözlerinizden öperim….
Kahvaltıyı zengin ederim
Öğlenleri brokoli yerim
Akşamları pas geçerim
sağlıklıyım gerçek güzelim
Bakım bu cimrilik etmeyelim
İki kaşık bala bir limon suyu ekleyip
Yüzümüze ve dekolteye sürelim
Ben şahsen genetik olarak gerginim
Gözlerinizden öperim
***
gerçekten çok güzelsin
Bambaşka bir alemsin
Dayanılmaz şahanesin Aman nazar değmesin(2x)
***
Dayanılmaz şahaneyim.. yerli yerinde her yerim!
Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim! (2x)
***
doğru söze ne denir?? bu yüzden gevşek sinirlerim
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
doğru söze ne denir?? gıdıklasın sesi bende gülerim
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
gözlerinizden öperim…
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