Nükhet Duru

doğru söze ne denir?? elbette doğru denir doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir doğru söze ne denir?? elbette doğru denir doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir *** Ey ahali müjdeler olsun.Benden alın haberi Aştık artık bütün çağları.Şimdi trak savaşları Marka tutkunları stil ikonları… Genç olmalıyım,genç kalmalıyım en güzel ben ben olmalıyım Hatta zamanı durdurmalıyım! *** Dayanılmaz şahaneyim..yerli yerinde her yerim! Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim! *** Ay harikayım bambaşkayım! Her mevsim turfandayım! Kendi rüzgarımda uçurtmayım… Kırmızı halıdaki gibi havalıyım.. *** Pilates, yoga ve astroloji İlgi alanlarımın hepsi, kızlar mersi(teşekkürler) Ay unutuyordum bir de Charity *** doğru söze ne denir?? elbette doğru denir doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir *** Organikle Beslenirim Hep standart üzeriyim Önce kendimle ve sonra Dünyayla dalga geçerim Kızlar, kocalara, mocalara sahip olalım 3P’li krem kullanalım, en güzel biz, biz olalım Hatta zamanı durdurmalıyım *** Dayanılmaz şahaneyim..yerli yerinde her yerim! Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim! *** Bu yüzden gevşek sinirlerim… Depresyonu mepresyonu boşverinn… Boşverinnn Gıdıklasın sesi bende gülerim Hayatı ıskalamayın Gözlerinizden öperim…. Kahvaltıyı zengin ederim Öğlenleri brokoli yerim Akşamları pas geçerim sağlıklıyım gerçek güzelim Bakım bu cimrilik etmeyelim İki kaşık bala bir limon suyu ekleyip Yüzümüze ve dekolteye sürelim Ben şahsen genetik olarak gerginim Gözlerinizden öperim *** gerçekten çok güzelsin Bambaşka bir alemsin Dayanılmaz şahanesin Aman nazar değmesin *** Dayanılmaz şahaneyim..yerli yerinde her yerim! Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim! *** doğru söze ne denir?? bu yüzden gevşek sinirlerim doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir doğru söze ne denir?? gıdıklasın sesi bende gülerim doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir gözlerinizden öperim…