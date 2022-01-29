Organik Ft.Hepsi Şarkı Sözleri
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Nükhet Duru
Organik Ft.Hepsi
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doğru söze ne denir?? elbette doğru denir
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
doğru söze ne denir?? elbette doğru denir
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
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Ey ahali müjdeler olsun.Benden alın haberi
Aştık artık bütün çağları.Şimdi trak savaşları
Marka tutkunları stil ikonları…
Genç olmalıyım,genç kalmalıyım en güzel ben ben olmalıyım
Hatta zamanı durdurmalıyım!
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Dayanılmaz şahaneyim..yerli yerinde her yerim!
Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim!
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Ay harikayım bambaşkayım!
Her mevsim turfandayım! Kendi rüzgarımda uçurtmayım…
Kırmızı halıdaki gibi havalıyım..
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Pilates, yoga ve astroloji
İlgi alanlarımın hepsi, kızlar mersi(teşekkürler)
Ay unutuyordum bir de Charity
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doğru söze ne denir?? elbette doğru denir
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
***
Organikle Beslenirim
Hep standart üzeriyim
Önce kendimle ve sonra
Dünyayla dalga geçerim
Kızlar, kocalara, mocalara sahip olalım
3P’li krem kullanalım, en güzel biz, biz olalım
Hatta zamanı durdurmalıyım
***
Dayanılmaz şahaneyim..yerli yerinde her yerim!
Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim!
***
Bu yüzden gevşek sinirlerim… Depresyonu mepresyonu boşverinn…
Boşverinnn
Gıdıklasın sesi bende gülerim
Hayatı ıskalamayın
Gözlerinizden öperim….
Kahvaltıyı zengin ederim
Öğlenleri brokoli yerim
Akşamları pas geçerim
sağlıklıyım gerçek güzelim
Bakım bu cimrilik etmeyelim
İki kaşık bala bir limon suyu ekleyip
Yüzümüze ve dekolteye sürelim
Ben şahsen genetik olarak gerginim
Gözlerinizden öperim
***
gerçekten çok güzelsin
Bambaşka bir alemsin
Dayanılmaz şahanesin Aman nazar değmesin
***
Dayanılmaz şahaneyim..yerli yerinde her yerim!
Detoks, hetoks ve botoks. ne gerekirse köleyim!
***
doğru söze ne denir?? bu yüzden gevşek sinirlerim
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
doğru söze ne denir?? gıdıklasın sesi bende gülerim
doğru söze ne denir?? ve tabi doğru denir
gözlerinizden öperim…