Oysa Şimdi Şarkı Sözleri
Nükhet Duru Oysa Şimdi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nükhet Duru Oysa Şimdi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Oysa Şimdi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Küçük bir çocukken rüyaların en güzelini ben görürdüm
Küçük bir çocukken masalların en güzelini ben bilirdim
***
En hızlı salıncaklar
En büyük uçurtmalar
Çiçek açan tüm ağaçlar hepsi benimdi
***
Oysa şimdi oysa şimdi bak
Oysa şimdi bak hayatıma
***
Oysa şimdi bak
Oysa şimdi bak
***
Oysa şimdi bak hayatıma
Oysa şimdi bak hayatıma
Oysa şimdi
***
Küçük bir çocukken rüyaların en güzelini ben görürdüm
Küçük bir çocukken masalların en güzelini ben bilirdim
***
En güzel oyuncaklar
En büyük yelkenliler
Gezegenler, ay dedeler hepsi benimdi
***
Oysa şimdi
Oysa şimdi
***
Oysa şimdi bak
Oysa şimdi bak
***
Oysa şimdi bak hayatıma
Oysa şimdi bak hayatıma
Oysa şimdi bak hayatıma
***
Oysa şimdi
Oysa şimdi