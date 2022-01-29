Nükhet Duru

Küçük bir çocukken rüyaların en güzelini ben görürdüm Küçük bir çocukken masalların en güzelini ben bilirdim *** En hızlı salıncaklar En büyük uçurtmalar Çiçek açan tüm ağaçlar hepsi benimdi *** Oysa şimdi oysa şimdi bak Oysa şimdi bak hayatıma *** Oysa şimdi bak Oysa şimdi bak *** Oysa şimdi bak hayatıma Oysa şimdi bak hayatıma Oysa şimdi *** Küçük bir çocukken rüyaların en güzelini ben görürdüm Küçük bir çocukken masalların en güzelini ben bilirdim *** En güzel oyuncaklar En büyük yelkenliler Gezegenler, ay dedeler hepsi benimdi *** Oysa şimdi Oysa şimdi *** Oysa şimdi bak Oysa şimdi bak *** Oysa şimdi bak hayatıma Oysa şimdi bak hayatıma Oysa şimdi bak hayatıma *** Oysa şimdi Oysa şimdi