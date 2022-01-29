Nükhet Duru

Ressam Şarkı Sözleri
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bir resim yapmalısın
soyut ve karmaşık
örneğin ıssız bir çöl
ufukta bir sarmaşık
***
al eline fırçayı
gönlünce çiz doğayı
kırmızı olsun deniz
evler yağ baş aşağı
***
al eline fırçayı
gönlünce çiz doğayı
bembeyaz olsun gece
altüst et kuralları
***
sen ressamsın yaparsın
ya ben, ne yapmalıyım
bu dertten sıkıntıdan
nasıl kurtulmalıyım
***
sen ressamsın yaparsın
ya ben, ne yapmalıyım
bu dertten sıkıntıdan
nasıl kurtulmalıyım
***
bir resim yapmalısın
ilkel ve çocuksu
örneğin küçücük bir
kurşun asker ordusu
***
bir resim yapmalısın
soyut ve karmaşık
örneğin ıssız bir çöl
ufukta bir sarmaşık
***
al eline fırçayı
gönlünce çiz doğayı
bembeyaz olsun gece
altüst et kuralları
***
sen ressamsın yaparsın
ya ben, ne yapmalıyım
bu dertten sıkıntıdan
nasıl kurtulmalıyım
***
sen ressamsın yaparsın
ya ben, ne yapmalıyım
bu dertten sıkıntıdan
nasıl kurtulmalıyım