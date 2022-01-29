Nükhet Duru

bir resim yapmalısın soyut ve karmaşık örneğin ıssız bir çöl ufukta bir sarmaşık *** al eline fırçayı gönlünce çiz doğayı kırmızı olsun deniz evler yağ baş aşağı *** al eline fırçayı gönlünce çiz doğayı bembeyaz olsun gece altüst et kuralları *** sen ressamsın yaparsın ya ben, ne yapmalıyım bu dertten sıkıntıdan nasıl kurtulmalıyım *** sen ressamsın yaparsın ya ben, ne yapmalıyım bu dertten sıkıntıdan nasıl kurtulmalıyım *** bir resim yapmalısın ilkel ve çocuksu örneğin küçücük bir kurşun asker ordusu *** bir resim yapmalısın soyut ve karmaşık örneğin ıssız bir çöl ufukta bir sarmaşık *** al eline fırçayı gönlünce çiz doğayı bembeyaz olsun gece altüst et kuralları *** sen ressamsın yaparsın ya ben, ne yapmalıyım bu dertten sıkıntıdan nasıl kurtulmalıyım *** sen ressamsın yaparsın ya ben, ne yapmalıyım bu dertten sıkıntıdan nasıl kurtulmalıyım