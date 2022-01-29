Nükhet Duru

Ruhumda kıvılcım kanımda ateş Dünyama sen ışık verir gibisin Ruhumda kıvılcım kanımda ateş Dünyama sen ışık verir gibisin *** Sevgin diyarında batmayan güneş Bulutlar içinden gelir gibisin Sevgin diyarında batmayan güneş Bulutlar içinden gelir gibisin *** Parlayan bir yıldız sevgi şansında Huzurluyum seninle kalsan yanımda Neşe kederimsin heyecanımsın Gönlümde çağlayan pınar gibisin *** Neşe kederimsin heyecanımsın Gönlümde çağlayan pınar gibisin *** Dilimden düşmeyen bir dua gibi Baharda beklenen meltem gibisin Dilimden düşmeyen bir dua gibi Baharda beklenen meltem gibisin *** Bir gün aşkımıza efsane densin Bulutlar içinden gelir gibisin Bir gün aşkımıza efsane densin Bulutlar içinden gelir gibisin *** Parlayan bir yıldız sevgi şansında Huzurluyum seninle kalsan yanımda Neşe kederimsin heyecanımsın Gönlümde çağlayan pınar gibisin *** Neşe kederimsin heyecanımsın Gönlümde çağlayan pınar gibisin

Sensizliğe söylendi bütün şarkılar yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar sensizliğe söylendi bütün şarkılar yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar *** Nerede o sevgiler, o mutluluklar özledim çok özledim gel yağmur gözlüm nerede o sevgiler, o mutluluklar özledim çok özledim gel yağmur gözlüm *** Bir gün biter diyorlar, bu ayrılıklar kaç bahardır beklerim, geçiyor yıllar kirpiğimin ucundan düştü laflar özledim çok özledim gel yağmur gözlüm *** Nerede o sevgiler, o mutluluklar özledim çok özledim gel yağmur gözlüm nerede o sevgiler, o mutluluklar özledim çok özledim gel yağmur gözlüm.