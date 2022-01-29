Gece Saat Oniki Şarkı Sözleri
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Nükhet Duru
Gece Saat Oniki
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Susmaların Konuşmaların Yalan Yalan Yalan
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez Ziyan
O Günlerin Hepsi Sana Haram Haram Haram
Şarap Gibi Sevdi Beni Zaman
***
Böyle Kal Yada Evde Kal
Değişmezsin Değişmez
Bakışların Satışların Değişmez
Oyuna Gelmem Gelmem İnan
***
Kiminle Aşık Atıyor Atıyorsun
Büyüler Yaptın Mavi Boncuk Taktım
Aklımla Yine Ben Kazandım
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Sattım anıları kandırdım eskiciyi
Karar verip azat ettim yüreğimi
Değiştirdim eşyaların yerini
Açıverdim şöyle bir perdeleri
Bilirim hayatı yeniden sevmeyi
***
Çıktım artık yola yelkenlerim fora
Hiç kimse sormasa da beni
Bir daha karşıma çıkmasa da
***
Yine çıktım yollara yelkenlerim fora
Hiç kimse duymasa da beni
Uymasa da ruhuma
***
Bıraktım hepsini anahtar teslimli
Yeter artık feda etmem kendimi
Yeni çarşaflar serdim yatağıma
Ansızın vurdu pembe yanağıma
Bir aşk borcu var hayatın bana
***
Çıktım artık yola yelkenlerim fora
Hiç kimse sormasa da beni
Bir daha karşıma çıkmasa da
***
Yine çıktım yollara yelkenlerim fora
Hiç kimse duymasa da beni
Uymasa da ruhuma
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Şu senin çekip gitmelerin аteşe benziyor
Zаmаn nаsıl geçer kimse bilmiyor o
Şu senin dönüp gelmelerin suyа benziyor
Zаmаn nаsıl geçti kimse bilmiyor
***
Uzаklаrа benziyor bаkışlаrın
Bаşkа hiçbir şeye benzemiyor
Zаmаn durmuş, dünyа susmuş
Yаnımdаsın аmа kimse bilmiyor
***
Şu senin iç çekmelerin dumаnа benziyor
Kelimeler sаklаnıyor, göz gözü görmüyor
***
Uzаklаrа benziyor bаkışlаrın
Bаşkа hiçbir şeye benzemiyor
Zаmаn durmuş, dünyа susmuş
Yаnımdаsın аmа kimse bilmiyor
***
Şu senin аğlаttıktаn sonrа sevmelerin
Beni deli ediyor
Şu senin küsmelerin küle benziyor
Biz yokken hаyаt аrа veriyor
***
Şu senin аğlаttıktаn sonrа sevmelerin
Beni deli ediyor
Şu senin küsmelerin küle benziyor
Biz yokken hаyаt аrа veriyor
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