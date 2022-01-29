Nükhet Duru

Şarap Gibi Susmaların Konuşmaların Yalan Yalan Yalan Böyle Gelmiş Böyle Gitmez Ziyan O Günlerin Hepsi Sana Haram Haram Haram Şarap Gibi Sevdi Beni Zaman *** Böyle Kal Yada Evde Kal Değişmezsin Değişmez Bakışların Satışların Değişmez Oyuna Gelmem Gelmem İnan *** Kiminle Aşık Atıyor Atıyorsun Büyüler Yaptın Mavi Boncuk Taktım Aklımla Yine Ben Kazandım

Yine Çıktım Yollara Sattım anıları kandırdım eskiciyi Karar verip azat ettim yüreğimi Değiştirdim eşyaların yerini Açıverdim şöyle bir perdeleri Bilirim hayatı yeniden sevmeyi *** Çıktım artık yola yelkenlerim fora Hiç kimse sormasa da beni Bir daha karşıma çıkmasa da *** Yine çıktım yollara yelkenlerim fora Hiç kimse duymasa da beni Uymasa da ruhuma *** Bıraktım hepsini anahtar teslimli Yeter artık feda etmem kendimi Yeni çarşaflar serdim yatağıma Ansızın vurdu pembe yanağıma Bir aşk borcu var hayatın bana *** Çıktım artık yola yelkenlerim fora Hiç kimse sormasa da beni Bir daha karşıma çıkmasa da *** Yine çıktım yollara yelkenlerim fora Hiç kimse duymasa da beni Uymasa da ruhuma