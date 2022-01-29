Nükhet Duru

Sen ağladığımı görmeden, duymadan Acılarımı benimle paylaşmadan, hatırın kırılmadan Ben gülen gözyaşlarımla, çaresiz Yitirdiğim güzel duygularımla, bükülen boynumla *** Seninle, bir yolun başındayım Seninle, belki de sonundayım Seninle, yasak tutkuların en temizinde *** Seninle, kendime yenildim ben Seninle, hasrete alışkındım Seninle, soylu sevgilerin en tutsağında *** Gün duygularımın karmaşık olduğu Gözlerimin artık buruk baktığı Gülümün solduğu *** Seninle, bir yolun başındayım Seninle, belki de sonundayım Seninle, yasak tutkuların en temizinde *** Seninle, kendime yenildim ben Seninle, hasrete alışkındım Seninle, soylu sevgilerin en tutsağında *** Seninle Seninle Seninle Seninle, seninle, seninle, seninle Seninle Seninle