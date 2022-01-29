Nükhet Duru

Seninle Şarkı Sözleri
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Sen ağladığımı görmeden, duymadan
Acılarımı benimle paylaşmadan, hatırın kırılmadan
Ben gülen gözyaşlarımla, çaresiz
Yitirdiğim güzel duygularımla, bükülen boynumla
***
Seninle, bir yolun başındayım
Seninle, belki de sonundayım
Seninle, yasak tutkuların en temizinde
***
Seninle, kendime yenildim ben
Seninle, hasrete alışkındım
Seninle, soylu sevgilerin en tutsağında
***
Gün duygularımın karmaşık olduğu
Gözlerimin artık buruk baktığı
Gülümün solduğu
***
Seninle, bir yolun başındayım
Seninle, belki de sonundayım
Seninle, yasak tutkuların en temizinde
***
Seninle, kendime yenildim ben
Seninle, hasrete alışkındım
Seninle, soylu sevgilerin en tutsağında
***
Seninle
Seninle
Seninle
Seninle, seninle, seninle, seninle
Seninle
Seninle