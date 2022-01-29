Nükhet Duru

Sevda Ft. Ceylan Ertem Saçların alev gibi Gözlerin rüya gibi Güzelsin hayallerle Özlenen cennet gibi *** Ne kadar gizlesen de Ne kadar yok desen de Hayali dünkü gibi Yaşıyor gözlerimde *** Sevda, sevda Unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda, sevda Değmez ona ağlamaya *** Gözleri nemli nemli Yaralı ceylan gibi Ağlayıp inliyorsun İçli bir keman gibi *** Ne kadar özlesen de Ne kadar sabretsen de Yıllarca aldatıldın Bekledin kadın gibi *** Sevda, sevda Unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda, sevda Değmez ona ağlamaya Sevda, sevda Hayat değer yaşamaya

Dudu Ağlamadan ayrılık olmaz Hatıralar uslu durmaz Kalanlar gideni gönlünde taşır Aşk sevene yük olmaz Biz böyle bilir böyle yaşarız *** Ooo o da biliyor Ooo o da seviyor Ooo Bile bile kafa tutuyor aşka gözü kara O yine bildiğini okuyor... *** Çiçek gibi tazecik, Kıymetli bi tanecik, Ana sütü gibi tertemiz... Dudu dudu dilleri, Lıkır lıkır içmeli, Gözleri derya deniz... *** Bu gönül ona torpil geçiyor Etrafında fır dönüyor El bebek gül bebektir o... Ne yapsa inadına hoş görüyor Kara kara düşündürüyor *** Ooo onun da içi gidiyor Ooo o da tasalanıyor Ooo Bile bile kafa tutuyor aşka gözü kara O yine bildiğini okuyor *** Sen güldüğüme bakma, Gör de duy da inanma, Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça Aldığım her nefeste Attığım her adımda burada olsa Cancağızım yanımda olsa... *** Ata ata dertleri hep içime attım İnsan gibi yaşamak benim de hakkım İçimdeki zemberek kırıldı artık Tamiri mümkün değil ise işte o gün yandık Her gün yağmur yağabilir, İnsan hata yapabilir, Birbirimize tutunursak, Belki güneş doğabilir...

Gülümse Kaderine Değer mi hiç? Boş yere küsme düşlerine İnan Onun da yanına kalmaz Bırak gitsin üzülme Hayat sevenlerin yanındadır Unutma Gülümse kaderine *** Yak bütün fotoğrafları Ona ait bütün eşyaları Bu gece ümitlerini al koynuna Gün doğmadan unut insafsızı *** Kader buluşturdu Kader ayırdı O aşka inanmadı Sil gözyaşlarını Sakın ağlama O kalbinle oynadı Hayat sevenleri korur Ateşe atmaz Gülüm Sana kıyamadı *** Yak bütün fotoğrafları Ona ait bütün eşyaları Bu gece ümitlerini al koynuna Gün doğamdan unut insafsızı

Sorma Kalbim en önce tanı, bil kendini Sarıl da kalbine Sonra beni sev dedi *** Hepimiz yalnızız bu yolda Hayat denilen oyunda Önce seni sonra beni bul dedi *** Kırılma Yapma kalbim Darılma Nedeni var her şeyin Suçlu sorumlu arama *** Sorma, sorma kalbim sorma Bilirsin sen aslında Yok ki kaybeden aşkta *** İçime süzülür gizlice, mahsun gözyaşlarım Sessiz kalırım haklı gidişine *** Dedi ki yalnızız bu yolda Ömür denilen rüyada Sen, sen ol tutsak etme aşkı zamanla *** Kırılma Yapma kalbim Darılma Nedeni var her şeyin Suçlu, sorumlu arama *** Sorma, sorma kalbim sorma Bilirsin sen aslında Yok ki kaybeden askta