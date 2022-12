Aşkımız yasak mıydı Kutsal mıydı bilmiyorum Gizli bir yağmurla çürüdü mü sevgimiz Dayanacaktık hani Bütün kara bulutlara Anlamadım nasıl bitti Her şey bir anda *** Unut beni unut beni Her şeyimi unut Seni nasıl sevdiğimi Unut beni gözlerimi unut Sana nasıl baktığımı *** Rüyamız anlamsız mı Hayalimiz yalan mıydı İlgisiz gözlerin Tanrı'dan bir ceza mıydı Kuru çiçekler gibi Susuz kalmış toprak gibi Yalnız olsan bile Artık beni düşünme *** Unut beni unut beni Her şeyimi unut Seni nasıl sevdiğimi Unut beni unut beni Unut beni gözlerimi unut (hıımmmmm) Hatırlama!