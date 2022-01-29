Nükhet Duru

Yalan sözlerle Bomboş sevgilerle Geçip gitti yıllarım Toz pembe hayallerle *** Yok ki hiç anlayan Beni benimle paylaşan Kırık bir kalpti kalan Sessizce ağlayan *** Bilirim geri gelmez ki o artık Aşk nedir bilmez ki ne yazık Kapıyı çaldı ayrılık Çare yok anladık *** Bilirim geri gelmez ki o artık Aşk nedir bilmez ki ne yazık Kapıyı çaldı ayrılık Çare yok anladık *** Az mı savaştım Pes etmedim yıllara Yenilmekte güzeldi Bazen bir aşk uğruna *** Bilirim geri gelmez ki o artık Aşk nedir bilmez ki ne yazık Kapıyı çaldı ayrılık Çare yok anladık *** Bilirim geri gelmez ki o artık Aşk nedir bilmez ki ne yazık Kapıyı çaldı ayrılık Çare yok anladık *** Yalan sözlerle Bomboş sevgilerle Geçip gitti yıllarım Toz pembe hayallerle

Ne varsa bende var Aşk istediğin kadar Gel sararsan beni sar Ne varsa bende var *** Benden uzakta ne arıyorsun sen Yanındaki kaçıyor elinden Yalanlar bitmez, sana gücüm yetmez İnkar edersin sormaya değmez *** Her güzelin tadı başka sanki Vakit kalmadı yakalarsın belki Koş git kaçmadan, bıkıp usanmadan Bir de bana bak karşıdan *** Beni değil kendini seversin Boş kalınca çapkınlık edersin Ellerin durmaz, gözlerin doymaz Darılma bana yanına kalmaz *** Bir gün bana bitti diyeceksin Ya kalbimden çekip gideceksin Hiç aklım almaz, böyle şey olmaz Benim sevgim paylaşılmaz.