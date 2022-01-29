Nükhet Duru

Yine Çıktım Yollara Sattım anıları kandırdım eskiciyi Karar verip azat ettim yüreğimi Değiştirdim eşyaların yerini Açıverdim şöyle bir perdeleri Bilirim hayatı yeniden sevmeyi *** Çıktım artık yola yelkenlerim fora Hiç kimse sormasa da beni Bir daha karşıma çıkmasa da *** Yine çıktım yollara yelkenlerim fora Hiç kimse duymasa da beni Uymasa da ruhuma *** Bıraktım hepsini anahtar teslimli Yeter artık feda etmem kendimi Yeni çarşaflar serdim yatağıma Ansızın vurdu pembe yanağıma Bir aşk borcu var hayatın bana *** Çıktım artık yola yelkenlerim fora Hiç kimse sormasa da beni Bir daha karşıma çıkmasa da *** Yine çıktım yollara yelkenlerim fora Hiç kimse duymasa da beni Uymasa da ruhuma

Şarap Gibi Susmaların Konuşmaların Yalan Yalan Yalan Böyle Gelmiş Böyle Gitmez Ziyan O Günlerin Hepsi Sana Haram Haram Haram Şarap Gibi Sevdi Beni Zaman *** Böyle Kal Yada Evde Kal Değişmezsin Değişmez Bakışların Satışların Değişmez Oyuna Gelmem Gelmem İnan *** Kiminle Aşık Atıyor Atıyorsun Büyüler Yaptın Mavi Boncuk Taktım Aklımla Yine Ben Kazandım