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7/24 Dinle Gece Saat Oniki

Gece Saat Oniki Şarkı Sözleri

Nükhet Duru Gece Saat Oniki şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nükhet Duru Gece Saat Oniki şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gece Saat Oniki sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nükhet Duru

Nükhet Duru

Gece Saat Oniki

  • Yine Çıktım Yollara

  • Şarap Gibi

  • Onikiye On Kala

  • İkimize İçelim

  • Şu Senin Çekip Gitmelerin

  • Palto

  • Bodrum'da

  • Gülme Komşuna

  • Hey Yıllar

  • İyimserim

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