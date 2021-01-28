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Numan Akbaş

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En Çok Dinlenen Numan Akbaş Şarkıları

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01

Furkân Suresi 71-77 (71. ila 77. ayetler)

Numan Akbaş 05:29
02

İnsân Suresi 23-31 (23. ila 31. ayetler)

Numan Akbaş 05:43
03

Hûd Suresi 110-115 (110. ila 115. ayetler)

Numan Akbaş 06:31

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