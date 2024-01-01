Nagehan Bustan Faslı Şarkı Sözleri
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Nur Yoldaş
Nagehan Bustan Faslı
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Nagehan bustana girdim subh-u dem
Lalenin elinde gördüm cam-ı cem
Nergis işittim ki der'di dembedem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Beyhude geçmiş günleri yad etme
Gelmemiş an için de feryad etme
Kumru işittim ki derdi dembedem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Aşkın kadehinden içsin gönüller
Sevgi bahçesinden saçılsın güller
Sakiya dolsun camlar dönsün dembedem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Girdim ansızın gül bağına sabah
Lalenin elinde gördüm cam kadeh
Sümbül işittim ki der'di dembedem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Beyhude geçmiş günleri yad etme
Gelmemiş an için de feryad etme
Kumru işittim ki derdi dembedem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Aşkın kadehinden içsin gönüller
Sevgi bahçesinden saçılsın güller
Sakiya dolsun camlar dönsün dembedem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem