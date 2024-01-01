Nur Yoldaş

Nagehan bustana girdim subh-u dem Lalenin elinde gördüm cam-ı cem Nergis işittim ki der'di dembedem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Beyhude geçmiş günleri yad etme Gelmemiş an için de feryad etme Kumru işittim ki derdi dembedem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Aşkın kadehinden içsin gönüller Sevgi bahçesinden saçılsın güller Sakiya dolsun camlar dönsün dembedem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Girdim ansızın gül bağına sabah Lalenin elinde gördüm cam kadeh Sümbül işittim ki der'di dembedem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Beyhude geçmiş günleri yad etme Gelmemiş an için de feryad etme Kumru işittim ki derdi dembedem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Aşkın kadehinden içsin gönüller Sevgi bahçesinden saçılsın güller Sakiya dolsun camlar dönsün dembedem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem