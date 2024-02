Nur Yoldaş

Ben kara gün dostu sanmıştım seni En acı günlerde terk ettin beni Bir derdin üstüne bin derdi kattın Her zaman ağlattın şu gözlerimi Her zaman ağlattın şu gözlerimi *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende *** Sanma ki bu dünya sana kalacak Senin de gençliğin elbet solacak Herkesi kendine yâr olur sanma Yine benim sana tek yâr olacak Yine benim sana tek yâr olacak *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende *** Ne seni görseydim ne de sevseydim Ömrümü vermezdim böyle bilseydim Ne bir gün güldürdün ne sevindirdin Seni sevmektense keşke ölseydim Seni sevmektense keşke ölseydim *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende *** Bende hiç günah yok, kabahat sende

An be an korkular Gün be gün kaygılar Ne olursun sus Ne zamandır bir çözüm yok Aşkımız sus pus Eski senden hiç eser yok Geceler kâbus *** Bitiyorsa bitmeliyse, Niye zorlarsın Biri burdan gitmeliyse Bu sen olmazsın *** Acısıyla tatlısıyla Yaşanan kalsın Bir gün gelir hatırlayıp Yanar ağlarsın