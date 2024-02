Nur Yoldaş

Vakit çok geç, dönemem ki, Yarılanmış yolum saki. Bana öyle mahzun bakma, Gidecek sen, sen misin sanki? ** Hayat bir gemi, dünya bir liman, Her limanda inen de olur binen de olur, inan ki. ** Hayat bir gemi, dünya bir liman, Her limanda inen de olur binen de olur, inan ki. ** Tanrım bana bir dünya ver, Yeşil, pembe rüya gibi, Bıktım artık yaşamaktan, Son kadehte zehir sun saki. ** Hayat bir gemi, dünya bir liman, Her limanda inen de olur binen de olur, inan ki.