Nur Yoldaş

Saki Şarkı Sözleri
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Vakit çok geç, dönemem ki,
Yarılanmış yolum saki.
Bana öyle mahzun bakma,
Gidecek sen, sen misin sanki?
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Hayat bir gemi, dünya bir liman,
Her limanda inen de olur binen de olur, inan ki.
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Hayat bir gemi, dünya bir liman,
Her limanda inen de olur binen de olur, inan ki.
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Tanrım bana bir dünya ver,
Yeşil, pembe rüya gibi,
Bıktım artık yaşamaktan,
Son kadehte zehir sun saki.
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Hayat bir gemi, dünya bir liman,
Her limanda inen de olur binen de olur, inan ki.