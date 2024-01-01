Nur Yoldaş

Köyümde şenlik var köyümde düğün Kalbimde çalıyor davullar bugün *** Köyümde şenlik var köyümde düğün Allandı pullandı köyümüz bugün *** Sarı sarı liralar Ellerinde kınalar Kızlar gelin olunca Hem gider hem de ağlar Hem gider hem ağlar *** Sarı sarı liralar Ellerinde kınalar Kızlar gelin olunca Hem gider hem de ağlar Hem gider hem ağlar *** Köyümde şenlik var köyümde düğün Kalbimde çalıyor davullar bugün *** Köyümde şenlik var köyümde düğün Sesimiz çınlıyor dağlarda bugün *** Sarı sarı liralar Ellerinde kınalar Kızlar gelin olunca Hem gider hem de ağlar Hem gider hem ağlar *** Sarı sarı liralar Ellerinde kınalar Kızlar gelin olunca Hem gider hem de ağlar Hem gider hem ağlar *** Hem gider hem ağlar *** Hem gider hem ağlar