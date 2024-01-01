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7/24 Dinle Eski Dostlar

Eski Dostlar Şarkı Sözleri

Nur Yoldaş Eski Dostlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nur Yoldaş Eski Dostlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eski Dostlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nur Yoldaş

Nur Yoldaş

Eski Dostlar

  • Sultan-ı Yegah

  • Kan ve Gül

  • Köy Düğünü

  • Tövbe

  • Unutama Beni (Düet)

  • Seninle Bir Dakika

  • Dilenci

  • Arkadaş

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