Nur Yoldaş

Eski Dostlar Şarkı Sözleri
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Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının
Başlar ay doğarken saltanat-ı sultan-ı yegahın
Tende nemli yumuşaklığı denizden gelen ahın
Gizemli kanatları ruhta ölüm karanlığının
Başlar ay doğarken saltanat-ı sultan-ı yegahın
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Köyümde şenlik var köyümde düğün
Kalbimde çalıyor davullar bugün
***
Köyümde şenlik var köyümde düğün
Allandı pullandı köyümüz bugün
***
Sarı sarı liralar
Ellerinde kınalar
Kızlar gelin olunca
Hem gider hem de ağlar
Hem gider hem ağlar
***
Sarı sarı liralar
Ellerinde kınalar
Kızlar gelin olunca
Hem gider hem de ağlar
Hem gider hem ağlar
***
Köyümde şenlik var köyümde düğün
Kalbimde çalıyor davullar bugün
***
Köyümde şenlik var köyümde düğün
Sesimiz çınlıyor dağlarda bugün
***
Sarı sarı liralar
Ellerinde kınalar
Kızlar gelin olunca
Hem gider hem de ağlar
Hem gider hem ağlar
***
Sarı sarı liralar
Ellerinde kınalar
Kızlar gelin olunca
Hem gider hem de ağlar
Hem gider hem ağlar
***
Hem gider hem ağlar
***
Hem gider hem ağlar
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