Nuray Hafiftaş

Ellerin gözlerin sevgi kokardı Terkedilmiş şehrin sokaklarında Bahçemde kuşlar senfoni çalardı Kuşları bırakıp gittin be yârim Yârim yârim yârim gittin be yârim Yârim yârim yârim gittin be yârim Sana avuç avuç sevgiler verdim Mavi deniz gibi mor dağlar gibi Hilafsız katıksız yalansız sevdim Sevgimi bırakıp gittin be yârim Yârim yârim yârim gittin be yârim Yârim yârim yârim gittin be yârim Aşkının elinden yandım tutuştum Bir kere halimi gördün mü yârim Avare çoban gibi gezdim ardından Kuzuları bırakıp gittin be yârim Aşkının elinden yandım tutuştum Bir kere halimi gördün mü yârim Dünyası güzelim koştum ardından, Sevgimi bırakıp gittin be yârim Yârim yârim yârim gittin be yârim Yârim yârim yârim gittin be yârim Yârim ah yârim yârim gittin be yârim