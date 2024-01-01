Alagöz Yarim Şarkı Sözleri
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Nuray Hafiftaş
Alagöz Yarim
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Ellerin gözlerin sevgi kokardı
Terkedilmiş şehrin sokaklarında
Bahçemde kuşlar senfoni çalardı
Kuşları bırakıp gittin be yârim
Yârim yârim yârim gittin be yârim
Yârim yârim yârim gittin be yârim
Sana avuç avuç sevgiler verdim
Mavi deniz gibi mor dağlar gibi
Hilafsız katıksız yalansız sevdim
Sevgimi bırakıp gittin be yârim
Yârim yârim yârim gittin be yârim
Yârim yârim yârim gittin be yârim
Aşkının elinden yandım tutuştum
Bir kere halimi gördün mü yârim
Avare çoban gibi gezdim ardından
Kuzuları bırakıp gittin be yârim
Aşkının elinden yandım tutuştum
Bir kere halimi gördün mü yârim
Dünyası güzelim koştum ardından,
Sevgimi bırakıp gittin be yârim
Yârim yârim yârim gittin be yârim
Yârim yârim yârim gittin be yârim
Yârim ah yârim yârim gittin be yârim