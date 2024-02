Nuray Hafiftaş

Bir gün bu yüzüm gülmedi Bu bayramda her bayramda Kimse halımı bilmedi Bu bayramda her bayramda Varıp boyun eğemedim Kimselere diyemedim Yeni bir şey giyemedim Bu bayramda her bayramda Eller gezip murat aldı Benim gözüm seyre daldı Hevesim içimde kaldı Bu bayramda her bayramda Ömür tükendi kalmadı Hiç kısmetim açılmadı Cebimde para olmadı Bu bayramda her bayramda Varıp boyun eğemedim Kimselere diyemedim Yeni bir şey giyemedim Bu bayramda her bayramda Eller gezip murat aldı Benim gözüm seyre daldı Hevesim içimde kaldı Bu bayramda her bayramda