Dağlar Atamadım Sevdamı Şarkı Sözleri
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Nuray Hafiftaş
Dağlar Atamadım Sevdamı
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Ne güneş yüzü gördüm
Ne de gökyüzü gördüm
Derde düştüm, heder oldum,
Beter oldum, ben
***
Laf anlamaz söz dinlemez oldu gönlüm
Dağlar sevdamı atamadım ben
***
Dağlar atamadım sevdamı,
Dağlar atamadım sevdamı,
Dağlar sevdamı söküp söküp atamadım ben
***
Güne gün ömre ömür
Tomurcuklar ve çiçekler
Düşer ardına büyür
***
Laf anlamaz söz dinlemez oldu gönlüm
Dağlar sevdamı atamadım ben
***
Dağlar atamadım sevdamı,
Dağlar atamadım sevdamı,
Dağlar sevdamı söküp söküp atamadım ben