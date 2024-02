Nuray Hafiftaş

Fakire diyorlar deli kara yazılmış kaderi Mezarda da yoktur yeri dağbaşında yer gariba ** Akıtır gizli yaşını taşlara vurur başını Her gün yer bulgur aşını bize ayan sır garibe ** Dert garibe çor garibe Dağ başında yol garibe Yılda bir et görür gözü nere gitse zor garibe ** Eker biçer yoktur para eli nasır yürek yara Bir ay oldu gelmez sıra derdi nedir sor garibe Akıtır gizli yaşını taşlara vurur başını Her gün yer bulgur aşını bize ayan sır garibe Dert garibe çor garibe Dağ başında yol garibe Yılda bir et görür gözü nere gitse zor garibe

Bir gün bu yüzüm gülmedi Bu bayramda her bayramda Kimse halımı bilmedi Bu bayramda her bayramda Varıp boyun eğemedim Kimselere diyemedim Yeni bir şey giyemedim Bu bayramda her bayramda Eller gezip murat aldı Benim gözüm seyre daldı Hevesim içimde kaldı Bu bayramda her bayramda Ömür tükendi kalmadı Hiç kısmetim açılmadı Cebimde para olmadı Bu bayramda her bayramda Varıp boyun eğemedim Kimselere diyemedim Yeni bir şey giyemedim Bu bayramda her bayramda Eller gezip murat aldı Benim gözüm seyre daldı Hevesim içimde kaldı Bu bayramda her bayramda