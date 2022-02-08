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7/24 Dinle Nuray Hafiftaş

Nuray Hafiftaş

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01

Ben Ağlamayım Kimler Ağlasın

02

Şu Dağlara Çıkam

03

Şiire Gazele

04

İnadına

05

Yarım Hava

... KAPAT
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Albümler

Eyvah Gönül Nuray Hafiftaş

Sılayı ver Nuray Hafiftaş

Çalma Listeleri

Motivasyon | Türkü

Motivasyon | Türkü

Neşeli | Türkü

Neşeli | Türkü

Gözü Yaşlı | Türkü

Gözü Yaşlı | Türkü

Hüzünlü Türküler | Türkü

Hüzünlü Türküler | Türkü

Geride Bırak | Türkü

Geride Bırak | Türkü

90'lar Türk Halk Müziği | Best Of 90'ler

90'lar Türk Halk Müziği | Best Of 90'ler

Nuray Hafiftaş

Nuray Hafiftaş

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