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Nuray Hafiftaş
Nuray Hafiftaş
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Ben Ağlamayım Kimler Ağlasın
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Şu Dağlara Çıkam
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03
Şiire Gazele
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04
İnadına
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05
Yarım Hava
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Nuray Hafiftaş
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Motivasyon | Türkü
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Gözü Yaşlı | Türkü
Hüzünlü Türküler | Türkü
Geride Bırak | Türkü
90'lar Türk Halk Müziği | Best Of 90'ler
Nuray Hafiftaş
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