Sılayı Ver Şarkı Sözleri
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Nuray Hafiftaş
Sılayı Ver
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Bir sevdiğim var benim dili sitem kar benim
Gönül benim yar benim sevdim ise ele ne
Yar türküsü dilimde bir tek o emelimde
Aşkın sazı elimde kemandaki tele ne
**
Kapısından geçmişsem yar elinden içmişsem
Ben laleyi seçmişsem sümbüle ne güle ne
Yar türküsü dilimde birtek o emelimde
Aşkın sazı elimde kemandaki tele ne
**
Yar kalem kaşlı ise hançer bakışlı ise
Gönül göz yaşlı ise yağmura ne sele ne
Yar türküsü dilimde birtek o emelimde
Aşkın sazı elimde kemandaki tele ne
-
Gülemedim bu dünyada
Eremedim ben murada
Yavrularım dört bir yanda
Gurbet bana sılayı ver
**
Doğuştan beri ağladım
Geçti de gençlik çağlarım
Nereye mekan bağladım
Gurbet bana sılayı ver
Ağlıyorsam güle güle
**
Çaldım sazı inlemedi
Beni kimse dinlemedi
Beklerim yavrum gelmedi
Gurbet bana sılayı ver
**
Bu dert bende gezer oldu
Yavrularım hazan oldu
Gurbet eller mezar oldu
Kazmayı ver küreği ver
-
Bitliste beş minare beri gel oğlan beri gel
Yüreğim dolu yare beri gel canan beri gel
İsterem yarem gelem beri gel oğlan beri gel
Cebimde yok beş parem beri gel canan beri gel
***
Tüfeğim dolu saçma beri gel oğlan beri gel
Kaçma sevdiğim kaçma beri gel canan beri gel
Doksan dokuz yaram var beri gel oğlan beri gel
Bir yarada sen açma beri gel canan beri gel
-
Canım dedim sevdim seni ay balam ay
Yüreğimden vurdun beni ay canım ay
Beni sessiz bırakıpta ay balam ay
Yaban ele saldın beni ay canım ay
**
Gülüşün baldan tatlı ay balam ay
Hasretin beni yaktı ay canım ay
**
Ben senin ellerinden
Ben senin gözlerinden
Ben senin yüreğinden nere gidem yar
**
Sazım sendin sözüm sendin ay balam ay
İki gözüm nuru sendin ay canım ay
Senin için ölür idim ay balam ay
Beni benden alıp gittin ay canım ay
**
Gülüşün baldan tatlı ay balam ay
Hasretin beni yaktı ay canım ay
**
Ben senin ellerinden
Ben senin gözlerinden
Ben senin yüreğinden nere gidem yar
-
Bu dünyada gurbet mi var
Üç beş adım mesafe var
Toprak altı soğuk mezar
Asıl gurbet orasıdır hey
Toprak altı soğuk mezar
Asıl gurbet orasıdır hey
Yatağı yok yorganı yok
Ekmeği yok katığı yok
Ordan öte uzağı yok
Asıl gurbet orasıdır hey
Ordan öte uzağı yok
Asıl gurbet orasıdır hey
Hangi yolun sonu gelmez
Hangi dağlar geçit vermez
Bir yer varki giden dönmez
Asıl gurbet orasıdır hey
Bir yer varki giden dönmez
Asıl gurbet orasıdır hey
Yatağı yok yorganı yok
Ekmeği yok katığı yok
Ordan öte uzağı yok
Asıl gurbet orasıdır hey
Ordan öte uzağı yok
Asıl gurbet orasıdır hey
Yatağı yok yorganı yok
Ekmeği yok katığı yok
Ordan öte uzağı yok
Asıl gurbet orasıdır hey
Ordan öte uzağı yok
Asıl gurbet orasıdır hey
-
Fakire diyorlar deli kara yazılmış kaderi
Mezarda da yoktur yeri dağbaşında yer gariba
**
Akıtır gizli yaşını taşlara vurur başını
Her gün yer bulgur aşını bize ayan sır garibe
**
Dert garibe çor garibe
Dağ başında yol garibe
Yılda bir et görür gözü nere gitse zor garibe
**
Eker biçer yoktur para eli nasır yürek yara
Bir ay oldu gelmez sıra derdi nedir sor garibe
Akıtır gizli yaşını taşlara vurur başını
Her gün yer bulgur aşını bize ayan sır garibe
Dert garibe çor garibe
Dağ başında yol garibe
Yılda bir et görür gözü nere gitse zor garibe
-
Bir efkardır sardı garip gönlümü
Değmen bana değmen yare gideyim
İstemem vermeyin dünya malını
Değmen bana değmen yare gideyim dosta gideyim
**
Aman dağlar garip kaldım burada
Nazlı yar bekliyor beni sılada
Yuvasız kuş gibi kaldım arada
**
Değmen bana değmen yare gideyim
**
Dağın başı duman olsa kar olsa
Yollarıma diken dolsa har dolsa
Yare gitmek ölümden de zor olsa
Değmen bana değmen yare gideyim dosta gideyim
Sevda çekmeyenler ne bilsin haldan
Kuru yaprak gibi düşmüşem daldan
Medet umulurmu bi çare kuldan
Değmen bana değmen yare gideyim
-
Yola düşüp giderim yare selam ederim
Yar selamım almazsa sılayı terk ederim
**
Lele lele lele yar destan ettin dile yar
Beni mecnun eyledin saldın çölden çöle yar
**
Yaktın beni oduna kurban olam adına
Çok yağız gördüm ama doyamadım tadına
**
Lele lele lele yar destan ettin dile yar
Beni mecnun eyledin saldın çölden çöle yar
**
Gittiğin yol dolaşık çıkaramam karışık
Muradını aldınmı yar beni ettin aşık
**
Lele lele lele yar destan ettin dile yar
Beni mecnun eyledin saldın çölden çöle yar
-
Kaç zaman oldu haber gelmedi
nerdesin yar neredesin?
Kaç zaman oldu haber gelmedi
nerdesin yar neredesin?
Ay balam sen bana mı küstün?
Ay balam niye haberi kestin?
Ay balam sen bana mı küstün?
Ay balam niye haberi kestin?
Ay balam sen bana mı küstün?
Ay balam niye haberi kestin?
Ay balam niye haberi kestin
gözlerim yolda gelmez misin?
-
Çınar idim dünyada bir dala döndüm.
Aşk elinden inleyen sazlara döndüm.
Ateş oldum yar elinden bir küle döndüm.
Gül elinden inleyen bülbüle döndüm.
Derya gibiydi gönlüm hey damlaya döndüm.
Ölmez idim kul elinden bin defa öldüm.
Dağlar gibi sevdim ama bir kuma döndüm.
Kaya gibiydi gönlüm hey bir toza döndüm.
Dağlar gibi sevdim ama bir kuma döndüm.
Kaya gibiydi gönlüm hey bir toza döndüm.
***
Gönül dedim yanar söner boynunu büktü.
Aşk elinden ömrümü yerlere döktü.
Ateş oldum yar elinden bir küle döndüm.
Yar elinden inleyen bülbüle döndüm.
Derya gibiydi gönlüm hey damlaya döndüm.
Ölmez idim kul elinden bin defa öldüm.
**
Dağlar gibi sevdim ama bir kuma döndüm.
Kaya gibiydi gönlüm hey bir toza döndüm.
-
Bir gün bu yüzüm gülmedi
Bu bayramda her bayramda
Kimse halımı bilmedi
Bu bayramda her bayramda
Varıp boyun eğemedim
Kimselere diyemedim
Yeni bir şey giyemedim
Bu bayramda her bayramda
Eller gezip murat aldı
Benim gözüm seyre daldı
Hevesim içimde kaldı
Bu bayramda her bayramda
Ömür tükendi kalmadı
Hiç kısmetim açılmadı
Cebimde para olmadı
Bu bayramda her bayramda
Varıp boyun eğemedim
Kimselere diyemedim
Yeni bir şey giyemedim
Bu bayramda her bayramda
Eller gezip murat aldı
Benim gözüm seyre daldı
Hevesim içimde kaldı
Bu bayramda her bayramda
-
Bizim evde bahar geldi
Me ler kuzular kuzular
Dağlar çiğdem çiçek açmış
Kokar yazılar yazılar
***
Duman tüter bacasından
Bizim evde bahar geldi
Me ler kuzular kuzular
Dağlar çiğdem çiçek açmış
Kokar yazılar yazılar
***
-
Kurban olam toprağına taşına
Yıllardır hasretim bulgur aşına
Gurbet elde bir hal gelse başıma
Doğduğum köyüme gönderin beni
**
Vadem yeter gurbet elde ölürsem
Alıpta götürün köyüme beni
Ben köyüme ihanetlik edersem
Mavzer kurşunuyla öldürün beni
**
Değişmem köyümü gurbet ellere
**
Fakirlik elinden düştüm dillere
Derdimi dökeyim esen yellere
Çok yandım ağladım güldürün beni
**
Vadem yeter gurbet elde ölürsem
Alıpta götürün köyüme beni
Ben köyüme ihanetlik edersem
Mavzer kurşunuyla öldürün beni