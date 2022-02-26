Eyvah Gönül Şarkı Sözleri
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Nuray Hafiftaş
Eyvah Gönül
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Eyvah Gönül Senin Başa
Dert Kervanı Gelmiş Gitmiş
Yine Dertler Kaldı Sana
Dost Yükünü Almış Gitmiş
Yine Dertler Kaldı Sana
Dost Yükünü Almış Gitmiş
***
Sen Alıştın Dert Çekmeye
Her Derde Boyun Bükmeye
Dost Kaldı mı Dert Dökmeye
Dert Defterin Dolmuş Gitmiş
Dost Kaldı mı Dert Dökmeye
Dert Defterin Dolmuş Gitmiş
******
Zaten Senin Derdin Bitmez
Dertsiz Günün Hoşa Gitmez
Az Dert Çekmek Sana Yetmez
Dağlar Kadar Olmuş Gitmiş
Az Dert Çekmek Sana Yetmez
Dağlar Kadar Olmuş Gitmiş
***
Sen Alıştın Dert Çekmeye
Her Derde Boyun Bükmeye
Dost Kaldı mı Dert Dökmeye
Dert Defterin Dolmuş Gitmiş
***
Dost Kaldı mı Dert Dökmeye
Dert Defterin Dolmuş Gitmiş
Dost Kaldı mı Dert Dökmeye
Dert Defterin Dolmuş Gitmiş
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Sanki hiç hak yememişsin
Aferin beyim aferin
Hak yiyerek doymamışsın
Aferin beyim aferin
***
Az kazançla işin olmaz
Sanma bunu kimse bilmez
Az kazanç işine gelmez
Aferin beyim aferin
***
Sıfırdan başladım dersin
Viski içer havyar yersin
Sana veren bana versin
Aferin beyim aferin
***
Hep namuslu görünürsün
Renkten renge bürünürsün
Bu çiftlikte barınırsın
Aferin beyim aferin
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