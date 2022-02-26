Nuray Hafiftaş

Eyvah Gönül Senin Başa Dert Kervanı Gelmiş Gitmiş Yine Dertler Kaldı Sana Dost Yükünü Almış Gitmiş Yine Dertler Kaldı Sana Dost Yükünü Almış Gitmiş *** Sen Alıştın Dert Çekmeye Her Derde Boyun Bükmeye Dost Kaldı mı Dert Dökmeye Dert Defterin Dolmuş Gitmiş Dost Kaldı mı Dert Dökmeye Dert Defterin Dolmuş Gitmiş ****** Zaten Senin Derdin Bitmez Dertsiz Günün Hoşa Gitmez Az Dert Çekmek Sana Yetmez Dağlar Kadar Olmuş Gitmiş Az Dert Çekmek Sana Yetmez Dağlar Kadar Olmuş Gitmiş *** Sen Alıştın Dert Çekmeye Her Derde Boyun Bükmeye Dost Kaldı mı Dert Dökmeye Dert Defterin Dolmuş Gitmiş *** Dost Kaldı mı Dert Dökmeye Dert Defterin Dolmuş Gitmiş Dost Kaldı mı Dert Dökmeye Dert Defterin Dolmuş Gitmiş