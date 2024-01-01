Sonsuz Teşekkürler Şarkı Sözleri
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Nuray Hafiftaş
Sonsuz Teşekkürler
-
Gel nazlı yarım terk etme beni
Senden ayrılmam ayrılmam
Görsem gelüptür seni gül meleğim
(Gür yar) senden ayrılmam ayrılmam
**
Yavru şahin yüksek uçma
Rakibin dolusun içme
Seni sevenlerden kaçma
Senden ayrılmam ayrılmam
**
Aşkınla oldum avare
Seni buldum derde çare
Kıldın beni pare pare
Senden ayrılmam ayrılmam
**
Yarimin dolusun içtim
Mest olup kendimden geçtim
Alamanlı dağlar aştım
**
Yar bu gün serden geçtim
Mecnun olup dağa düştüm
-
Yoruldum duruldum sustum anlayamadım
Sebebi halimizin nedeni bir türlü bilinmez
Sen misin yoksa ben mi bu aşkı ziyan eden
Üzülsek de nafile canım kadere boyun eğilmez
***
Daldım resimlerimize canlandın hayalimde
İki damla yaş oldun süzüldün gözlerimde
Sana dair ne varsa bitmeye yakın şu kalbimde
Böyle yazılmış yollar ayrılmış bak mutsuzuz ikimiz de
***
Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için
Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için
Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için
Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için
***
Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için
Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için
Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için
Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için
***
Yoruldum duruldum sustum anlayamadım
Sebebi halimizin nedeni bir türlü bilinmez
Sen misin yoksa ben mi bu aşkı ziyan eden
Üzülsek de nafile canım kadere boyun eğilmez
***
Daldım resimlerimize canlandın hayalimde
İki damla yaş oldun süzüldün gözlerimde
Sana dair ne varsa bitmeye yakın şu kalbimde
Böyle yazılmış yollar ayrılmış bak mutsuzuz ikimiz de
***
Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için
Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için
Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için
Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için
***
Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için
Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için
Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için
Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için
***
Bu gece ay bile dolunay nolmuş ağlıyor bak bizim için
Bu gece sensizliğe bir sayfa açtım mutluluk için
Artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için
Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için
-
Söyle hayat bu kadar adil olmalı mı?
Söyle güzellik böyle akıl almalı mı?
Hisset seni hiç böyle seven olmadı mı?
Dinle kalbin hiç böyle hızlı çarpmadı mı?
***
Seninle aşkımız dağlara ferman dillere destan
Seninle aşkımız dertlere derman kalbime ilham
Seninle aşkımız aşkı kıyamet fikri ihanet
Seninle aşkımız bir ipte cambaz tam hacı yatmaz
***
Söyle hayat bu kadar adil olmalı mı?
Söyle güzellik böyle akıl almalı mı?
Hisset seni hiç böyle seven olmadı mı?
Dinle kalbin hiç böyle hızlı çarpmadı mı?
***
Seninle aşkımız dağlara ferman dillere destan
Seninle aşkımız dertlere derman kalbime ilham
Seninle aşkımız aşkı kıyamet fikri ihanet
Seninle aşkımız bir ipte cambaz tam hacı yatmaz
***
Seninle aşkımız dağlara ferman dillere destan
Seninle aşkımız dertlere derman kalbime ilham
Seninle aşkımız aşkı kıyamet fikri ihanet
Seninle aşkımız bir ipte cambaz tam hacı yatmaz
-
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
-
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Bir çare bulamıyorum çözüm üretemiyorum
Adını koyamıyorum halimin
Yar deli diye diye şu deli gönlüme
Söz geçmiyor artık hükmedemiyorum
Sanırım özledim yolunu gözledim
Hep bir ümit besledim
Perişan haldeyim şimdi sel sefilim gidişinden sonra
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
Yüreğim karıştı aklım şaştı bir çıkış yolu bulamıyorum
Mutluluk bana haram oldu sonum ne olacak bilmiyorum
Senden sonra varmadı ki şu yüzümü güldürecek birisi
Seni çok özledim artık dön bana mutluluk perisi
-
Boş kalbim boş
Yalan söyle coş
Geriye bir adım atarsan
Her şey boş dünya boş
Bunları kafana takarsan
Her şey boş eğlen coş
***
Yüreğim senin ellerinde
Kibirinde, hasetinde
Çare nerde?
Ellerin kimin ellerinde?
Kibirinde, hasetinde
Çare nerde?
***
Aşk sırdaşım
Gönül yoldaşım
Önüne geleni yaşarsan
Düşün taşın kalmaz aşın
Bulanık bir suya dalarsan
Dertli başın kalmaz yaşın
Ağrır başın can yoldaşım
***
Yüreğim senin ellerinde
Kibirinde, hasetinde
Çare nerde?
Ellerin kimin ellerinde?
Kibirinde, hasetinde
Çare nerde?
Çare nerde?
Çare nerde?