Nuray Hafiftaş

İhanet Edersem Kurban olam toprağına taşına Yıllardır hasretim bulgur aşına Gurbet elde bir hal gelse başıma Doğduğum köyüme gönderin beni ** Vadem yeter gurbet elde ölürsem Alıpta götürün köyüme beni Ben köyüme ihanetlik edersem Mavzer kurşunuyla öldürün beni ** Değişmem köyümü gurbet ellere ** Fakirlik elinden düştüm dillere Derdimi dökeyim esen yellere Çok yandım ağladım güldürün beni ** Vadem yeter gurbet elde ölürsem Alıpta götürün köyüme beni Ben köyüme ihanetlik edersem Mavzer kurşunuyla öldürün beni

Sılayı Ver Gülemedim bu dünyada Eremedim ben murada Yavrularım dört bir yanda Gurbet bana sılayı ver ** Doğuştan beri ağladım Geçti de gençlik çağlarım Nereye mekan bağladım Gurbet bana sılayı ver Ağlıyorsam güle güle ** Çaldım sazı inlemedi Beni kimse dinlemedi Beklerim yavrum gelmedi Gurbet bana sılayı ver ** Bu dert bende gezer oldu Yavrularım hazan oldu Gurbet eller mezar oldu Kazmayı ver küreği ver

Bitlis Bitliste beş minare beri gel oğlan beri gel Yüreğim dolu yare beri gel canan beri gel İsterem yarem gelem beri gel oğlan beri gel Cebimde yok beş parem beri gel canan beri gel *** Tüfeğim dolu saçma beri gel oğlan beri gel Kaçma sevdiğim kaçma beri gel canan beri gel Doksan dokuz yaram var beri gel oğlan beri gel Bir yarada sen açma beri gel canan beri gel

Nere Gidem Yar Canım dedim sevdim seni ay balam ay Yüreğimden vurdun beni ay canım ay Beni sessiz bırakıpta ay balam ay Yaban ele saldın beni ay canım ay ** Gülüşün baldan tatlı ay balam ay Hasretin beni yaktı ay canım ay ** Ben senin ellerinden Ben senin gözlerinden Ben senin yüreğinden nere gidem yar ** Sazım sendin sözüm sendin ay balam ay İki gözüm nuru sendin ay canım ay Senin için ölür idim ay balam ay Beni benden alıp gittin ay canım ay ** Gülüşün baldan tatlı ay balam ay Hasretin beni yaktı ay canım ay ** Ben senin ellerinden Ben senin gözlerinden Ben senin yüreğinden nere gidem yar

Gurbet Bu dünyada gurbet mi var Üç beş adım mesafe var Toprak altı soğuk mezar Asıl gurbet orasıdır hey Toprak altı soğuk mezar Asıl gurbet orasıdır hey Yatağı yok yorganı yok Ekmeği yok katığı yok Ordan öte uzağı yok Asıl gurbet orasıdır hey Ordan öte uzağı yok Asıl gurbet orasıdır hey Hangi yolun sonu gelmez Hangi dağlar geçit vermez Bir yer varki giden dönmez Asıl gurbet orasıdır hey Bir yer varki giden dönmez Asıl gurbet orasıdır hey Yatağı yok yorganı yok Ekmeği yok katığı yok Ordan öte uzağı yok Asıl gurbet orasıdır hey Ordan öte uzağı yok Asıl gurbet orasıdır hey Yatağı yok yorganı yok Ekmeği yok katığı yok Ordan öte uzağı yok Asıl gurbet orasıdır hey Ordan öte uzağı yok Asıl gurbet orasıdır hey

Dert Garibe Fakire diyorlar deli kara yazılmış kaderi Mezarda da yoktur yeri dağbaşında yer gariba ** Akıtır gizli yaşını taşlara vurur başını Her gün yer bulgur aşını bize ayan sır garibe ** Dert garibe çor garibe Dağ başında yol garibe Yılda bir et görür gözü nere gitse zor garibe ** Eker biçer yoktur para eli nasır yürek yara Bir ay oldu gelmez sıra derdi nedir sor garibe Akıtır gizli yaşını taşlara vurur başını Her gün yer bulgur aşını bize ayan sır garibe Dert garibe çor garibe Dağ başında yol garibe Yılda bir et görür gözü nere gitse zor garibe

Değmen Bana Bir efkardır sardı garip gönlümü Değmen bana değmen yare gideyim İstemem vermeyin dünya malını Değmen bana değmen yare gideyim dosta gideyim ** Aman dağlar garip kaldım burada Nazlı yar bekliyor beni sılada Yuvasız kuş gibi kaldım arada ** Değmen bana değmen yare gideyim ** Dağın başı duman olsa kar olsa Yollarıma diken dolsa har dolsa Yare gitmek ölümden de zor olsa Değmen bana değmen yare gideyim dosta gideyim Sevda çekmeyenler ne bilsin haldan Kuru yaprak gibi düşmüşem daldan Medet umulurmu bi çare kuldan Değmen bana değmen yare gideyim

Le Le Yar Yola düşüp giderim yare selam ederim Yar selamım almazsa sılayı terk ederim ** Lele lele lele yar destan ettin dile yar Beni mecnun eyledin saldın çölden çöle yar ** Yaktın beni oduna kurban olam adına Çok yağız gördüm ama doyamadım tadına ** Lele lele lele yar destan ettin dile yar Beni mecnun eyledin saldın çölden çöle yar ** Gittiğin yol dolaşık çıkaramam karışık Muradını aldınmı yar beni ettin aşık ** Lele lele lele yar destan ettin dile yar Beni mecnun eyledin saldın çölden çöle yar

Ay Balam Kaç zaman oldu haber gelmedi nerdesin yar neredesin? Kaç zaman oldu haber gelmedi nerdesin yar neredesin? Ay balam sen bana mı küstün? Ay balam niye haberi kestin? Ay balam sen bana mı küstün? Ay balam niye haberi kestin? Ay balam sen bana mı küstün? Ay balam niye haberi kestin? Ay balam niye haberi kestin gözlerim yolda gelmez misin?

Toza Döndüm Çınar idim dünyada bir dala döndüm. Aşk elinden inleyen sazlara döndüm. Ateş oldum yar elinden bir küle döndüm. Gül elinden inleyen bülbüle döndüm. Derya gibiydi gönlüm hey damlaya döndüm. Ölmez idim kul elinden bin defa öldüm. Dağlar gibi sevdim ama bir kuma döndüm. Kaya gibiydi gönlüm hey bir toza döndüm. Dağlar gibi sevdim ama bir kuma döndüm. Kaya gibiydi gönlüm hey bir toza döndüm. *** Gönül dedim yanar söner boynunu büktü. Aşk elinden ömrümü yerlere döktü. Ateş oldum yar elinden bir küle döndüm. Yar elinden inleyen bülbüle döndüm. Derya gibiydi gönlüm hey damlaya döndüm. Ölmez idim kul elinden bin defa öldüm. ** Dağlar gibi sevdim ama bir kuma döndüm. Kaya gibiydi gönlüm hey bir toza döndüm.

Ele Ne Bir sevdiğim var benim dili sitem kar benim Gönül benim yar benim sevdim ise ele ne Yar türküsü dilimde bir tek o emelimde Aşkın sazı elimde kemandaki tele ne ** Kapısından geçmişsem yar elinden içmişsem Ben laleyi seçmişsem sümbüle ne güle ne Yar türküsü dilimde birtek o emelimde Aşkın sazı elimde kemandaki tele ne ** Yar kalem kaşlı ise hançer bakışlı ise Gönül göz yaşlı ise yağmura ne sele ne Yar türküsü dilimde birtek o emelimde Aşkın sazı elimde kemandaki tele ne

Bu Bayramda Bir gün bu yüzüm gülmedi Bu bayramda her bayramda Kimse halımı bilmedi Bu bayramda her bayramda Varıp boyun eğemedim Kimselere diyemedim Yeni bir şey giyemedim Bu bayramda her bayramda Eller gezip murat aldı Benim gözüm seyre daldı Hevesim içimde kaldı Bu bayramda her bayramda Ömür tükendi kalmadı Hiç kısmetim açılmadı Cebimde para olmadı Bu bayramda her bayramda Varıp boyun eğemedim Kimselere diyemedim Yeni bir şey giyemedim Bu bayramda her bayramda Eller gezip murat aldı Benim gözüm seyre daldı Hevesim içimde kaldı Bu bayramda her bayramda