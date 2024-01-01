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7/24 Dinle Eyvah Gönül

Eyvah Gönül Şarkı Sözleri

Nuray Hafiftaş Eyvah Gönül şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nuray Hafiftaş Eyvah Gönül şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eyvah Gönül sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nuray Hafiftaş

Nuray Hafiftaş

Eyvah Gönül

  • Sen Küçüksün

  • Aferin

  • Ak Düştü

  • Eyvah Gönül

  • Gaçma Yarim

  • Geliver

  • Men Unutabilmirem

  • Mendil

  • Doktor

  • Su Sızıyor

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