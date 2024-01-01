Nuray Hafiftaş

Toza Döndüm Çınar idim dünyada bir dala döndüm. Aşk elinden inleyen sazlara döndüm. Ateş oldum yar elinden bir küle döndüm. Gül elinden inleyen bülbüle döndüm. Derya gibiydi gönlüm hey damlaya döndüm. Ölmez idim kul elinden bin defa öldüm. Dağlar gibi sevdim ama bir kuma döndüm. Kaya gibiydi gönlüm hey bir toza döndüm. Dağlar gibi sevdim ama bir kuma döndüm. Kaya gibiydi gönlüm hey bir toza döndüm. *** Gönül dedim yanar söner boynunu büktü. Aşk elinden ömrümü yerlere döktü. Ateş oldum yar elinden bir küle döndüm. Yar elinden inleyen bülbüle döndüm. Derya gibiydi gönlüm hey damlaya döndüm. Ölmez idim kul elinden bin defa öldüm. ** Dağlar gibi sevdim ama bir kuma döndüm. Kaya gibiydi gönlüm hey bir toza döndüm.

Sen Allahın Bir Lütfusun Sen Allah'ın bir lütfusun Gözlerimin nurusun Seni gören şifa bulur Gel de gönlüm şifa bulsun *** Seni seven aşkı bulur Gel de gönlüm aşka doysun Biliyorum yüreğin beni ister O zaman bu biçare niye bekler *** Geliver de gül yüzünü göster Burada bir garip seni bekler Gel sevindir şu garibi Gel de üzme bu garibi