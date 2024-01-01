Nurcan Eren

Sen Yine Giderken "Görmedim ömrümde", derken "Böyle aşk böyle sevda" İçime dert olur durur Bakışın, ah-ay, o gülüşün oysa Sen yine giderken yanına almayı unuttun beni Filizlendim pencerende, kuruttun beni Geçip gitti hayallerim gençliğim gibi Sen yine giderken yanına almayı unuttun beni Olsun, varsın olsun Ömrüm sensiz olsun Olsun, varsın olsun Ömrüm sensiz olsun Günahım, vebalim boynuna Yanarsam yanarım uğruna Hadi koy beni de ardına "Sözüm söz", demiştin ya oysa Sen yine giderken yanına almayı unuttun beni Filizlendim pencerende, kuruttun beni Geçip gitti hayallerim gençliğim gibi Sen yine giderken yanına almayı unuttun beni Olsun, varsın olsun Ömrüm sensiz olsun Olsun, varsın olsun Ömrüm sensiz olsun

Elhamdülillah Biz de canız insanız billah Biz de canız insanız billah Doyduk derde Elhamdülillah Doyduk derde Elhamdülillah * Geçti yıllar geldi geriye Geçti yıllar geldi geriye Ettiklerin günahtır vallah Ettiklerin günahtır vallah * Ne dedim de darıldın bana Ne dedim de darıldın bana Ben affetsem etmez Allah Ben affetsem etmez Allah * Doyduk doyduk derde doyduk Aşk dediler seni bulduk Sevdik yandık Elhamdülillah Doyduk doyduk aşka doyduk * Doyduk doyduk derde doyduk Hamdık piştik Elhamdülillah Anlayana sivrisinek saz Anlayana sivrisinek saz * Anlamayana davul zurna az Anlamayana davul zurna az Rabbin bize pay ettiğini Rabbin bize pay ettiğini * Almak kolay versene biraz Almak kolay versene biraz Ha öldürdü öldürecek Ha öldürdü öldürecek * Sendeki bu inat bu naz Sendeki bu inat bu naz Doyduk doyduk derde doyduk Aşk dediler seni bulduk * Sevdik yandık Elhamdülillah Doyduk doyduk aşka doyduk Doyduk doyduk derde doyduk Hamdık piştik Elhamdülillah