Alakasız Şarkılar Vol 2 Şarkı Sözleri
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Nurcan Eren
Alakasız Şarkılar Vol 2
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"Görmedim ömrümde", derken
"Böyle aşk böyle sevda"
İçime dert olur durur
Bakışın, ah-ay, o gülüşün oysa
Sen yine giderken yanına almayı unuttun beni
Filizlendim pencerende, kuruttun beni
Geçip gitti hayallerim gençliğim gibi
Sen yine giderken yanına almayı unuttun beni
Olsun, varsın olsun
Ömrüm sensiz olsun
Olsun, varsın olsun
Ömrüm sensiz olsun
Günahım, vebalim boynuna
Yanarsam yanarım uğruna
Hadi koy beni de ardına
"Sözüm söz", demiştin ya oysa
Sen yine giderken yanına almayı unuttun beni
Filizlendim pencerende, kuruttun beni
Geçip gitti hayallerim gençliğim gibi
Sen yine giderken yanına almayı unuttun beni
Olsun, varsın olsun
Ömrüm sensiz olsun
Olsun, varsın olsun
Ömrüm sensiz olsun
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Biz de canız insanız billah
Biz de canız insanız billah
Doyduk derde Elhamdülillah
Doyduk derde Elhamdülillah
*
Geçti yıllar geldi geriye
Geçti yıllar geldi geriye
Ettiklerin günahtır vallah
Ettiklerin günahtır vallah
*
Ne dedim de darıldın bana
Ne dedim de darıldın bana
Ben affetsem etmez Allah
Ben affetsem etmez Allah
*
Doyduk doyduk derde doyduk
Aşk dediler seni bulduk
Sevdik yandık Elhamdülillah
Doyduk doyduk aşka doyduk
*
Doyduk doyduk derde doyduk
Hamdık piştik Elhamdülillah
Anlayana sivrisinek saz
Anlayana sivrisinek saz
*
Anlamayana davul zurna az
Anlamayana davul zurna az
Rabbin bize pay ettiğini
Rabbin bize pay ettiğini
*
Almak kolay versene biraz
Almak kolay versene biraz
Ha öldürdü öldürecek
Ha öldürdü öldürecek
*
Sendeki bu inat bu naz
Sendeki bu inat bu naz
Doyduk doyduk derde doyduk
Aşk dediler seni bulduk
*
Sevdik yandık Elhamdülillah
Doyduk doyduk aşka doyduk
Doyduk doyduk derde doyduk
Hamdık piştik Elhamdülillah
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Sen benim konularımı bilmezsin
Bilsen bile zaten ilgilenmezsin
Senin önceden verilmiş kararların var
Sen başkalarını dinlemeyi hiç sevmezsin
***
İnan ki inan ki inan ki böyle olmaz
İnan ki inan ki inan ki değil siyah beyaz
***
Ay ay ay ağır yaralı
Kaybetti aşkın kralı
Ay ay ay zorluydu yollar
Kanatlandım yırttım kozamı
***
Sen kendinle vakit geçirirken
Aynalarla samimi bana uzakken
Ben çizginin öteki yanına geçtim
Sen hala seyircilere oynarken
***
Sen uyurken ben gittim
Sızlattın iz bıraktın ama bittin
Bir şans daha diyorsun
Üzgünüm ama çok geç sevgilim
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