×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle İlk Albüm

İlk Albüm Şarkı Sözleri

Nurdan Torun İlk Albüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nurdan Torun İlk Albüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlk Albüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nurdan Torun

Nurdan Torun

İlk Albüm

  • Biri Bir Dokunsa

  • Yeter

  • Buzlara Yazmadım

  • Fena Halde

  • Sevgilim

  • Yarım Kalan Aşk

  • Aşkımız Hiç Bitmeyecek

  • Allahım Duy Sesimi

  • Kaleden Top Atarlar

  • Uzayıp Giden Tren Yolları

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı