İlk Albüm Şarkı Sözleri
Nurdan Torun İlk Albüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nurdan Torun İlk Albüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlk Albüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Esiyor içimde aşkın rüzgarı
Uğrunda harcadım
Ben bu yılları
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Kasırgasın bedenimde
Tenim yansın ellerinde
Hiç bitmeyen bir özlemle
Seviyorum
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Sen benimsin kaderimsin
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Herkes bunu böyle bilsin
Yasak olsun günah olsun
İstiyorum
Yalnız seni seviyorum
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Bu aşkın yangını
Kül olup bitmez
Buzlara yazmadım
Eriyip gitmez
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Ah; çığlar düşer yoluma
Hasret gider zoruma
Aşkın halka boynuma
Çok yalnızım acılardayım
Geceler zindan bana
Canım yanar sensiz gülemem
**
Uzak olsanda, gidip kopsanda
Vazgeçemem
**
Yine bana dön allah aşkına
Tuz basma kanaya yarama
**
Aldın gittin aklımı
Derde saldın başımı
Çektim bitmez kahrını
Yeter yeter yeter.
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Gülsün artık gülmez yüzüm
Kollarıma geliverde
Biraz daha gecikirsen
Vallah durum fena halde
**
Gündüz bile doğmaz güneş
Dört yanımı sarmış ateş
**
Yalnızlıklar bana bir eş
Seviyorum fena halde
**
Fena halde fena halde
Özlüyorum fena halde
Anlatamam sözler yetmez
Seviyorum fena halde
**
Güller açsın gülmez yüzüm
Mahsun mahsun öpüverde
Senle olmam gerek benim
Vallah durum fena halde
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Aklımdan gitmiyorsun
Ne yapsam bilmiyorum
Belki bir çılgınlık bu
Belki de seviyorum
**
Sevgilim sevgilim
Ne yapsam bilmiyorum
**
Olmayacak duayı
Dilime doluyorum
**
Seni görünce inan
Sevgilim sevgilim
Bir başka oluyorum
**
Çaresizlik olmasa
Bu aşk böyle olur mu?
Ellerini bir tutsam
Söyle kalbim durur mu?
**
Sevgilim sevgilim
Ne yapsam bilmiyorum
-
Bir kere sevdim diye
Bin pişman etme beni
İstemiyorsan bırak
Perişan etme beni
**
Bırak boş kalsın elim
Yol yakınken dönelim
Arkadaşım ol yeter
Böylesi daha güzel
**
Gel arkadaş olalım
Azalır belki acım
O kadar sevmişim ki
Teselliye muhtacım
-
Ömür boyu gözlerimden
Hayalin hiç gitmeyecek
Alamazlar yüreğimden
Aşkımız hiç bitmeyecek
**
Büyüyecek seller gibi
Kavuracak çöller gibi
Solmayacak güller gibi
Aşkımız hiç bitmeyecek
**
Her şarkıda bir anımız
Hüzün dolu akşamımız
Ayrılsa da yollarımız
Aşkımız hiç bitmeyecek
-
Bugün de bir haber
Gelmedi senden
Aşkı ben böyle mi
Yaşayacağım
**
Hayalin gitmedi
Bir an gözümden
Biri bir dokunsa ağlayacağım
**
Delice severken saramıyorum
Uzanıp koynuna yatamıyorum
İnan ki ben senden kopamıyorum
Biri bir dokunsa ağlayacağım
**
Böylesi sevenler ayrı duramaz
Kalbimde yerini kimse alamaz
Bu hasret bize hiç kader olamaz
Biri bir dokunsa ağlayacağım
-
Allah'ım duy sesimi
Sana yalvarıyorum
Şu kaderden felekten
Şikayetim var benim
**
Hangi dala tutunsam
Felek kesip atıyor
Biraz gülüp eğlensem
Kader buna kızıyor
**
Günahım nedir bilmem
Bir türlü dolmaz çilem
Şu kaderden felekten
Nedir benim çektiğim
-
Kaleden top atarlar vay leylim aman
Güzele söz atarlar esmerim aman
Güzellerin aşkına vay leylim aman
Çirkinleri yakarlar esmerim aman
**
Olamaz dediler di leylim
Saramaz dediler di leylim
Leylim birtanem leylim
Leylim esmerim leylim
**
Kalenin altı tandır vay leylim aman
Yandır Allah'ım yandır esmerim aman
O yar küsmüş gidiyor vay leylim aman
Döndür Allah'ım döndür esmerim aman
**
Olamaz dediler di leylim
Saramaz dediler di leylim
Leylim birtanem leylim
Leylim esmerim leylim
-
Uzayıp giden o tren yolları ah...
Açılıp sarmıyor yarin kolları
Silemem çoşkunum gözüm yaşını ah
Uzayıp giden o tren yolları
Açılıp sarmıyor yarin kolları
**
Gittin de bıraktın beni
Aylarca kederde
Mehtap oluyordun bana
Aysız gecelerde
Medet ey...
**
Ah...
Derman olur ancak dönüşün
Bendeki derde
Gittinde bıraktın beni
Aylarca kederde
Ah...
Gönül ey yar
**
Uzayıp giden o tren yolları
Açılıp sarmıyor gurbet yolları