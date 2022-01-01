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Nurdan Torun
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01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barlas Erinç
Besteci:
Barlas Erinç
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02
Kör Gönüllü
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Seda Akay
Besteci:
Nikos Karvelas
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03
Utanmadın mı
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Suat Aydoğan
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04
Tanrım Beni Baştan Yarat
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ali Tekintüre
Besteci:
Muzaffer Özpınar
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05
Eyvah
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nil Tükenmez
Besteci:
Halil Karaduman
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Nurdan Torun
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