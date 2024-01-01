Nurdan Torun

Aşk Hırsızı Şarkı Sözleri
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Bırakamam seni ben
Yanımdan gidemezsin
Seviyorsan benimle
Oturup içeceksin
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Uzaklarda aramam
Çünkü sen içimdesin
Taht kurmuşsun kalbime
En güzel yerindesin
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Her an seni canımda
Ruhumda duyuyorum
Aşkınla sarhoşum ben
Çılgınca seviyorum
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Artık anmak istemem
Ayrılığın adını
Seninle alabildim
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Uzaklarda aramam
Çünkü sen içimdesin
Taht kurmuşsun kalbime
En derin yerindesin
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Ayrılığın yükünü
Kaldırıp taşıyamam
Dünyaları verseler
Ben sensiz yaşayamam
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Seninle doğan güldür bu gönül
Ah bu gönül şarkıları
Dilimdeki bülbüldür bu gönül
Ah bu gönül şarkıları
Doldu sevgi tasında gönül
Bir gençlik masasında, ikimiz arasında gönül
Ah bu gönül şarkıları
Kavuşmanın tadını tadını ayrılık feryadını
Taşır senin adını bu gönül
Ah bu gönül şarkıları
Doldu sevgi tasında gönül
Bir gençlik masasında, ikimiz arasında gönül
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Gülmeyecek bu yüzüm
Neden verdin bana Ya'rab?
Ya birazcik neşe ver,
Ya beni baştan yarat,
Hep terketti sevdiklerim,
Paramparça dünyam benim,
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Baştan yarat ellerimi,
Baştan yarat gözlerimi,
Baştan yaz şu kaderimi,
Tanrim beni baştan yarat,
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Hep terketti sevdiklerim,
Paramparça dünyam benim,
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Yaktin bağrimda közleri,
Dinlettin aci sözleri,
Verdin bu ağlar gözleri,
Ya'rab beni baştan yarat,
Sende kaldi dileklerim,
Paramparça dünyam benim,
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Baştan yarat ellerimi,
Baştan yarat gözlerimi,
Baştan yaz şu kaderimi,
Tanrim beni baştan yarat,
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Sende kaldi dileklerim,
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