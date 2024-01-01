Nurdan Torun

Taht Kurmuşsun Kalbime Bırakamam seni ben Yanımdan gidemezsin Seviyorsan benimle Oturup içeceksin ** Uzaklarda aramam Çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun kalbime En güzel yerindesin ** Her an seni canımda Ruhumda duyuyorum Aşkınla sarhoşum ben Çılgınca seviyorum ** Artık anmak istemem Ayrılığın adını Seninle alabildim ** Uzaklarda aramam Çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun kalbime En derin yerindesin ** Ayrılığın yükünü Kaldırıp taşıyamam Dünyaları verseler Ben sensiz yaşayamam

Kör Gönüllü Seninle doğan güldür bu gönül Ah bu gönül şarkıları Dilimdeki bülbüldür bu gönül Ah bu gönül şarkıları Doldu sevgi tasında gönül Bir gençlik masasında, ikimiz arasında gönül Ah bu gönül şarkıları Kavuşmanın tadını tadını ayrılık feryadını Taşır senin adını bu gönül Ah bu gönül şarkıları Doldu sevgi tasında gönül Bir gençlik masasında, ikimiz arasında gönül