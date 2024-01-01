×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Aşk Hırsızı

Aşk Hırsızı Şarkı Sözleri

Nurdan Torun Aşk Hırsızı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nurdan Torun Aşk Hırsızı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Hırsızı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nurdan Torun

Nurdan Torun

Aşk Hırsızı

  • Tanrım Beni Baştan Yarat

  • Çek Bir Of Gitsin

  • Kör Gönüllü

  • Utanmadın mı

  • Eyvah

  • El Dedi

  • Elveda

  • Geceler Sensiz

  • Taht Kurmuşsun Kalbime

  • Yürü Kervanlarım

  • Tutulmuşum Ben

  • Kör Gönüllü (Remix)

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı