Nurdan Torun

Tanrım Beni Baştan Yarat Gülmeyecek bu yüzüm Neden verdin bana Ya'rab? Ya birazcik neşe ver, Ya beni baştan yarat, Hep terketti sevdiklerim, Paramparça dünyam benim, ** Baştan yarat ellerimi, Baştan yarat gözlerimi, Baştan yaz şu kaderimi, Tanrim beni baştan yarat, ** Hep terketti sevdiklerim, Paramparça dünyam benim, ** Yaktin bağrimda közleri, Dinlettin aci sözleri, Verdin bu ağlar gözleri, Ya'rab beni baştan yarat, Sende kaldi dileklerim, Paramparça dünyam benim, ** Baştan yarat ellerimi, Baştan yarat gözlerimi, Baştan yaz şu kaderimi, Tanrim beni baştan yarat, ** Sende kaldi dileklerim,

Kör Gönüllü Seninle doğan güldür bu gönül Ah bu gönül şarkıları Dilimdeki bülbüldür bu gönül Ah bu gönül şarkıları Doldu sevgi tasında gönül Bir gençlik masasında, ikimiz arasında gönül Ah bu gönül şarkıları Kavuşmanın tadını tadını ayrılık feryadını Taşır senin adını bu gönül Ah bu gönül şarkıları Doldu sevgi tasında gönül Bir gençlik masasında, ikimiz arasında gönül