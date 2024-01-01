Nurdan Torun

Yarım Kalan Aşk Bir kere sevdim diye Bin pişman etme beni İstemiyorsan bırak Perişan etme beni ** Bırak boş kalsın elim Yol yakınken dönelim Arkadaşım ol yeter Böylesi daha güzel ** Gel arkadaş olalım Azalır belki acım O kadar sevmişim ki Teselliye muhtacım

Yeter Ah; çığlar düşer yoluma Hasret gider zoruma Aşkın halka boynuma Çok yalnızım acılardayım Geceler zindan bana Canım yanar sensiz gülemem ** Uzak olsanda, gidip kopsanda Vazgeçemem ** Yine bana dön allah aşkına Tuz basma kanaya yarama ** Aldın gittin aklımı Derde saldın başımı Çektim bitmez kahrını Yeter yeter yeter.

Buzlara Yazmadım Esiyor içimde aşkın rüzgarı Uğrunda harcadım Ben bu yılları ** Kasırgasın bedenimde Tenim yansın ellerinde Hiç bitmeyen bir özlemle Seviyorum ** Sen benimsin kaderimsin ** Herkes bunu böyle bilsin Yasak olsun günah olsun İstiyorum Yalnız seni seviyorum ** Bu aşkın yangını Kül olup bitmez Buzlara yazmadım Eriyip gitmez

Fena Halde Gülsün artık gülmez yüzüm Kollarıma geliverde Biraz daha gecikirsen Vallah durum fena halde ** Gündüz bile doğmaz güneş Dört yanımı sarmış ateş ** Yalnızlıklar bana bir eş Seviyorum fena halde ** Fena halde fena halde Özlüyorum fena halde Anlatamam sözler yetmez Seviyorum fena halde ** Güller açsın gülmez yüzüm Mahsun mahsun öpüverde Senle olmam gerek benim Vallah durum fena halde

Sevgilim Aklımdan gitmiyorsun Ne yapsam bilmiyorum Belki bir çılgınlık bu Belki de seviyorum ** Sevgilim sevgilim Ne yapsam bilmiyorum ** Olmayacak duayı Dilime doluyorum ** Seni görünce inan Sevgilim sevgilim Bir başka oluyorum ** Çaresizlik olmasa Bu aşk böyle olur mu? Ellerini bir tutsam Söyle kalbim durur mu? ** Sevgilim sevgilim Ne yapsam bilmiyorum

Aşkımız Hiç Bitmeyecek Ömür boyu gözlerimden Hayalin hiç gitmeyecek Alamazlar yüreğimden Aşkımız hiç bitmeyecek ** Büyüyecek seller gibi Kavuracak çöller gibi Solmayacak güller gibi Aşkımız hiç bitmeyecek ** Her şarkıda bir anımız Hüzün dolu akşamımız Ayrılsa da yollarımız Aşkımız hiç bitmeyecek

Biri Bir Dokunsa Bugün de bir haber Gelmedi senden Aşkı ben böyle mi Yaşayacağım ** Hayalin gitmedi Bir an gözümden Biri bir dokunsa ağlayacağım ** Delice severken saramıyorum Uzanıp koynuna yatamıyorum İnan ki ben senden kopamıyorum Biri bir dokunsa ağlayacağım ** Böylesi sevenler ayrı duramaz Kalbimde yerini kimse alamaz Bu hasret bize hiç kader olamaz Biri bir dokunsa ağlayacağım

Allahım Duy Sesimi Allah'ım duy sesimi Sana yalvarıyorum Şu kaderden felekten Şikayetim var benim ** Hangi dala tutunsam Felek kesip atıyor Biraz gülüp eğlensem Kader buna kızıyor ** Günahım nedir bilmem Bir türlü dolmaz çilem Şu kaderden felekten Nedir benim çektiğim

Kaleden Top Atarlar Kaleden top atarlar vay leylim aman Güzele söz atarlar esmerim aman Güzellerin aşkına vay leylim aman Çirkinleri yakarlar esmerim aman ** Olamaz dediler di leylim Saramaz dediler di leylim Leylim birtanem leylim Leylim esmerim leylim ** Kalenin altı tandır vay leylim aman Yandır Allah'ım yandır esmerim aman O yar küsmüş gidiyor vay leylim aman Döndür Allah'ım döndür esmerim aman ** Olamaz dediler di leylim Saramaz dediler di leylim Leylim birtanem leylim Leylim esmerim leylim