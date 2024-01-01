Nurdan Torun

Ne sende suç var inan ne de bende Ne kadar çok utanç birikmiş içerde Ne zor yüklenen rolleri reddetmek Muhtemelen delirmişiz daha ana rahminde *** Kimse kimseyi çözemez O kadar derine inemez Ya karşılaşırsa kendiyle O kazıyı göze alamaz *** Kimse kimseyi çözemez O kadar derine inemez Ya karşılaşırsa kendiyle O kazıyı göze alamaz *** Ben seni sevdim inan kendimce Tartamam ne kadarı gerçek ne kadarı sahte Ama bildiğim canım yanıyor Sığınacak tek yer kendinsin, yani yine iner perde *** Kimse kimseyi çözemez O kadar derine inemez Ya karşılaşırsa kendiyle O kazıyı göze alamaz *** Nasıl tuzağa düşmüşüz Oyuna gelmişiz meğer Zamanı ziyan etmişiz Bu kaybın adı mı kader? *** Kimse kimseyi çözemez O kadar derine inemez Ya karşılaşırsa kendiyle O kazıyı göze alamaz *** Kimse kimseyi çözemez O kadar derine inemez Ya karşılaşırsa kendiyle O kazıyı göze alamaz