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7/24 Dinle Nurettin Gürdal

Nurettin Gürdal

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Albümler

Yüreğim Sende Kaldı Nurettin Gürdal

Ardala Nurettin Gürdal

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