Nurettin Rençber

-
İnceden İnceden
Usul Usul
Gel Bana Sarıl Bana
Geceyi İncitmeden
**
Güneşim, Yıldızım, Ay'ım
Doğ Üstüme Sel Olayım
Asıp Dağların Üstünden
Yollarına Dolanayım
**
Cemile!
Gülüşün
Benziyor Güle...
-
Hep beraber bir mucize yaratalım kendimize
Üç günlük dünyada ne geçecek boğuşarak elimize
Ölümlü dünyada anlamı yok savaşmanın kendi kendimize
Özgürlük ve neşeyle yaşamak mümkün dünyada
Kardeşçe el ele tutuşup tüm insanlarla
Keramet bölüşerek yaşamakta yanyana
Özgürlük ve neşeyle yaşamak mümkün dünyada
Kardeşçe el ele tutuşup tüm insanlarla
Keramet bölüşerek yaşamakta yanyana
Barış yoksa aşk yok mutluluk yok yarınlara taşınacak
Güneş, su ve toprak hayat için ta ilk andan başlayarak
Birlikte ve aşkla hayat verir hepimize bir şeyler anlatarak
Özgürlük ve neşeyle yaşamak mümkün dünyada
Kardeşçe el ele tutuşup tüm insanlarla
Keramet bölüşerek yaşamakta yanyana
Özgürlük ve neşeyle yaşamak mümkün dünyada
Sıkıca sarılmalı hayata aşka dostlara
Severek yaşamalı insanlarla yanyana
-
Elmanın irisine
Söz verdim birisine
Kurban olayım yarim (Le le)
Saçının sarısına (Örgüsüne)
**
Amman elmacı güzel
Başımın tacı güzel
Amman elmacı güzel
Sen bana acı güzel
Gönlümdeki yaranın (Le le)
Sensin ilacı güzel
-
-
Gittiğinde ardın sıra bakakaldım
O günden beri çok zaman geçti
Sensizliğin hasretiyle inleyen ruhum
Anar kendi kendine seni zamansız
Ah, dokunanmam senden kalan resmine bile
Yanacak diye, yanacak diye korkar ellerim
Yanacak diye, yanacak diye korkar ellerim
Büyülü bir dokunuştu hazan gözlerin
Ruhumu saran hale gözlerin
Nasıl oldu nasıl gittin bırakıp beni
Ah yapayanlız sensiz sedasız
Ah, çılgın poyrazlar yoruldu şıvgınlar sustu
Ağladı bulutlar tutuştu yağmurlar
Bir şehir sustu
Ağladı bulutlar tutuştu yağmurlar
Bir yürek sustu
Ağladı bulutlar tutuştu yağmurlar
Bir adam sustu
Bir adam sustu
-
Şu feleğin işleri
Döktük kanlı yaşları
Geliyor arkadaşları
**
Kader ağını örmüş
Dediler seydo ölmüş
Kimler ağlasın sana seydo
**
Dağların rüzgarıydı
Öfkenin tufanıydı
Görseniz ne ihtişamlıydı
Çevirmişler dört yandan
Kurşun yağmış her yandan
Yıldızlara yoldaş ol seydo
**
Hey lo, lo lo seydo
**
Hey lo, lo lo seydo
**
Çarşıya varmasaydı
Yatsıya kalmasaydı
Vadesi tamam olmasaydı
**
Çölde ceylan yitmezdi
Seydo'ya güç yetmezdi
Zaten yaralı olmasaydı
**
Dağların rüzgarıydı
Öfkenin tufanıydı
Görseniz ne ihtişamlıydı
Çevirmişler dört yandan
Kurşun yağmış her yandan
Yıldızlara yoldaş ol seydo
**
Hey lo, lo lo seydo
Hey lo, lo lo seydo
-
Ağla, ağla gözlerim ağla
Nasılsa şimdi yağmur mevsimidir
Bak birazdan göklerde katılacak sana
Sahile vuran yorgun dalgalarla
Yalan yalan
Basit ve çıplak bir yalandı hayat
Gerçeği kabullenmelisin
Yalan yalan
Yalandı tüm yaşananlar tıpkı bir rüya gibi
Şimdi bu sahilde yapayalnızsın
Bir başına mutsuz titriyor ruhun
Kalbim gel artık terket sen bu sahili
Şimdi bu sahilde yapayalnızsın
Bir başına mutsuz titriyor ruhun
Kalbim gel artık terket sen bu sahili
Yalan yalan
Suskun bir yalandı giden
Sevgilinin gözleri
Yalan yalan
Biliyorsun gerçek sandığın herşey yalan
Yaşanmış bir film şeridi gibi
Gelip geçerken hayat gözler önünde
Tutamazsın bir tek anını bile
Yaşanmış bir film şeridi gibi
Gelip geçerken hayat gözler önünde
Tutamazsın bir tek anını bile
Yaşamak bir film şeridi gibi
Gelip geçerken öylece gözler önünde
Tutamazsın bir tek anını bile
-
Yalancının Mumuna Bak,
Yatsıya Kadar Yanacak,
Mum Bitince Ne Olacak,
Hali Yaman Yalancının.
Yalan Yalan Yalancının..
**
Söz İle Getirir Yazı,
Doğru Söyler Bazı Bazı,
Kurda Kaptırdığı Kuzu,
**
Malı Yalan Yalancının.
Yalan Yalan Yalancının..
***
Nice Dağları Devirir,
Nehiri Terse Çevirir,
Kış Ayı Harman Savurur,
Eli Yalan Yalancının.
Yalan Yalan Yalancının..
-
Yağmurun sesini dinliyor musun,
Kederli bir bilge bir nehir gibi,
Uzaktan esiyor şimal rüzgârı,
Eski bir hayalden yeşermiş gibi.
**
Yağmur, rüzgâr ve ben seni bekliyoruz,
Hala ilk günün sıcaklığıyla.
**
Yaralı bir gemiyim ben denizlerde,
Son fırtınam birazdan kopacak gibi,
Avucumda nefesin ruhumda sesin,
Yıllardır yoksun ama sanki dün gibi.
**
Yıldızlar, gece ve ben seni bekliyoruz,
Hala ilk günün sıcaklığıyla.
**
Dalgalar, kuşlar ve ben seni bekliyoruz,
Unutulmuş olmanın burukluğuyla.
-
Yeşil Başlı Gövel Ördek,
Uçar Gider Göle Karşı,
Eğricesin Tel Tel Etmiş,
Açar GiderYare Karşı.
**
Telli Turnam Sökün Gelir,
İnci Mercan Yükün Gelir,
Elvan Elvan Kokun Gelir,
**
Yar Oturmuş Yele Karşı.
**
Telli Turnam Sökün Gelir,
İnci Mercan Yükün Gelir,
Elvan Elvan Kokun Gelir,
Yar Oturmuş Yele Karşı.
**
Fani Karac'oğlan Fani,
Veren Alır Tatlı Canı,
Yakısmazsa Öldür Beni,
Yaşilbağla Ala Karşı.